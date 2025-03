Dlaczego metro w Warszawie nie kursuje? Odcięto kilka stacji

Przedziwna seria przestępstw w centrum Warszawy. Zabrał skuter, ukradł samochód i strój kominiarza. To nie wszystko

Dlaczego metro w Warszawie nie jeździ?

Dlaczego metro nie kursuje? We wtorek 18 marca doszło do zdarzenia na jednej ze stacji metra.

"W związku ze zdarzeniem na stacji Trocka, pociągi linii M2 kursują na trasie: Bemowo-Targówek Mieszkaniowy" - przekazało po godzinie 11 Metro Warszawskie w mediach społecznościowych.

- Około godziny 11:20 na stacji metra Trocka doszło do zdarzenia z udziałem pasażera, który wskoczył pod nadjeżdżający pociąg. O godzinie 11:37 został on zabrany z peronu stacji przez zespół pogotowia. W tej chwili na miejscu pracuje policja. Do momentu zakończenia wykonywania przez nich czynności będziemy jeździć linią metra M2 w skróconej relacji Bemowo - Targówek Mieszkaniowy - powiedziała w rozmowie z Eską rzeczniczka metra Anna Bartoń.

Aktualizacja:

Z powodu zdarzenia z pasażerem na stacji metra linii M2 TROCKA występują utrudnienia w kursowaniu pociągów linii metra M2. Linia kursuje w pętli BEMOWO < – > TARGÓWEK MIESZKANIOWY .

Czasowo zamknięte zostały stacje : Bródno, Kondratowicza, Zacisze i Trocka.

Metro nie jeździ. Komunikacja zastępcza

WTP informuje, że zmieniono trasy linii autobusowych:

linie 140, 262 i 738 w obu kierunkach: Radzymińska – Trocka – Unicka – Handlowa – Myszkowska – Ossowskiego – Handlowa – Unicka – Trocka – Metro Trocka ;

linie 527 i 240 wydłużenie trasy od Metra Kondratowicza ulicami: św.Wincentego – Borzymowska – Unicka – Handlowa – Ossowskiego – Metro Targówek Mieszkaniowy, powrót Ossowskiego – Myszkowska – Handlowa – Unicka – Borzymowska – św.Wincentego … ;

linie 169 i 500 w obu kierunkach: św. Wincentego – Handlowa – Ossowskiego – Myszkowska – Handlowa – Unicka – Borzymowska – św.Wincentego … .

Na odcinku pomiędzy zespołami przystankowymi Metro Zacisze < – > Dw.Wileński prosimy o korzystanie z autobusowej linii 512 .

Trwa uruchamianie autobusowej linii Z Za Metro.