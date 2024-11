W południe zawyły syreny. Tak policjanci oddali hołd Mateuszowi Biernackiemu

W całym kraju w południe zawyją syreny. Tak oddadzą hołd swojemu koledze

Cała policja jest od kilku dni pogrążona w żałobie. Tragiczna śmierć funkcjonariusza na Pradze poruszyła wszystkich. W sobotę (23 listopada) sierż. szt. Mateusz Biernacki został śmiertelnie postrzelony przez młodego policjanta, Bartosza Ż. Mężczyzna usłyszał już w tej sprawie zarzuty i do niczego się nie przyznał.

W piątek po godz. 12 żałobnicy odprowadzą ciało Mateusza w jego ostatnie drodze. – W miniony weekend zginął na służbie 34-letni asp. szt. Mateusz Biernacki, policjant Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI. Pozostawił pogrążoną w żalu Rodzinę i Najbliższych. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 29 listopada 2024 r. o 12.00 w Kościele Rzymskokatolickim pw. Św. Michała Archanioła (ul. Pokoju 14) w Białej Podlaskiej, po których nastąpi odprowadzenie Naszego Kolegi na miejsce wiecznego spoczynku – napisali stołeczni policjanci. – W dzień pogrzebu, punktualnie o godz. 12:00, niech w całym kraju wybrzmią policyjne sygnały dźwiękowe i błyskowe, w geście hołdu dla Mateusza – czytamy dalej.

W piątek także na ulicy Inżynierskiej w południe zatrzymały się dwa radiowozy. Przechodząca obok mieszkanka popłakała się. - Straszna tragedia. Mój zięć też pracuje w policji. Jest mi bardzo przykro, że tak młody człowiek stracił życie - mówiła reporterowi "Super Expressu".

W uroczystościach uczestniczą Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak i Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń. Mateusz Biernacki został pośmiertnie odznaczony i awansowany na stopień starszego aspiranta sztabowego. Odznaki zostały umieszczone przy trumnie, a dokumenty wręczyli pogrążonej w żałobie żonie.

Nie żyje Mateusz Biernacki. Policjant z zarzutami

We wtorek 26 listopada w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ odbyło się posiedzenie ws. wniosku o areszt dla Bartosza Ż. To on pociągnął za spust feralnego dnia. Nie zostanie aresztowany. Zastosowano natomiast środki ograniczające wolność, w tym dozór policji w wymiarze pięciu razy w tygodniu, zakaz zbliżania się do świadków zdarzenia oraz zbliżania się na odległość mniejszą niż 500 metrów do ulicy Inżynierskiej, gdzie doszło do tragedii. Policjant dodatkowo musi złożyć poręczenie majątkowe w wysokości 50 tys. złotych.