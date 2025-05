i Autor: Shutterstock, materiały prasowe

"Ze śmiercią na Ty"

Dom pogrzebowy zaprasza na Noc Muzeów 2025. Jak wygląda ostatnia podróż "od kulis"?

17 maja 2025 roku większość muzeów w Polsce zaprasza do oglądania sztuki i historii, jednak w Warszawie jest miejsce, które tego dnia pokaże to, o czym rzadko się mówi - a co czeka każdego z nas. Już w sobotę drzwi domu pogrzebowego otworzą się dla tych, którzy nie boją się spojrzeć śmierci prosto w oczy. Taka Noc Muzeów to nie lada wydarzenie! Jesteście zainteresowani?