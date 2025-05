Noc Muzeów spędzą na policji. Kryminalne show rozpocznie się po zmroku

Spis treści

Noc Muzeów 2025 Poznań

Jak co roku i Poznań włącza się w ogólnopolską akcję Noc Muzeów. Już w sobotę 17 maja 2025 roku swoje podwoje otworzy kilkadziesiąt muzeów, galerii i innych instytucji kultury. To jedyna taka noc w roku gdy zupełnie za darmo można zwiedzać wystawy czy uczestniczyć w warsztatach i pokazach specjalnych. Co ciekawe, Noc Muzeów to jednak nie tylko klasyczne muzea! W tym roku w stolicy Wielkopolski do akcji dołącza się także Oddział Prewencji Policji przy ul. Taborowej 22, gdzie zaplanowano coś naprawdę wyjątkowego.

"Noc Muzeów 2025 w Oddziale Prewencji Policji w Poznaniu. To będzie wydarzenie!

Budynki policyjne na co dzień funkcjonują raczej za zamkniętą bramą i wstęp do wszystkich zakamarków mają jedynie funkcjonariusze. Noc Muzeów to jednak świetna okazja w roku do tego, by legalnie wkroczyć na teren Oddziału Prewencji w Poznaniu przy ul. Taborowej 22 i przyjrzeć się pracy policji, poznać jej historię oraz zobaczyć sprzęt, którego używają funkcjonariusze na co dzień. Organizatorzy przygotowali bogaty program atrakcji, który z pewnością zainteresuje zarówno dorosłych, jak i dzieci. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, a w programie przewidziano:

Zwiedzanie "Sali Tradycji Policji": przechadzka po ponad stuletniej historii Policji

Zwiedzanie "Parku Maszyn": radiowozy oznakowane i nieoznakowane, olśniewacz, armatka wodna "Tajfun", automatyczna wyrzutnia gazów łzawiących, łódź, skutery, quad, pojazd specjalistyczny Wydziału Konwojowego "więźniarka", pojazd służbowy Ogniwa konnego

Zwiedzanie "Parku Edukacyjnego"

Interaktywne stoisko edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Organizatorzy Nocy Muzeów w Oddziale Prewencji Policji w Poznaniu przygotowali również pokazy dynamiczne. Policjanci zaprezentują musztrę paradną, a technicy kryminalistyki pokażą, jak wyglądają nocne oględziny miejsca zdarzenia, jak zabezpieczane są ślady oraz jak pracują specjaliści od wykrywania przestępstw.

