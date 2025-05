Spis treści

Kiedy Noc Muzeów 2025? Gdzie i co będzie się działo?

Noc Muzeów to jedno z najpopularniejszych wydarzeń kulturalnych w Polsce i Europie, które każdego roku przyciąga tysiące zwiedzających. To wyjątkowa noc, podczas której setki instytucji kultury, a mianowicie muzea, galerie, teatry, archiwa, a nawet urzędy czy komendy policji otwierają swoje drzwi po zmroku i zapraszają gości na bezpłatne lub symbolicznie płatne zwiedzanie, pokazy, warsztaty, wystawy i inne specjalne atrakcje.

W 2025 roku Noc Muzeów odbędzie się w sobotę, 17 maja i - co ważne - jest to data wspólna dla całej Polski, choć niektóre instytucje mogą organizować dodatkowe wydarzenia także dzień wcześniej lub później. Noc Muzeów to idealna okazja, by odkryć instytucje kultury na nowo - nocą, w specjalnej oprawie, często z nutką tajemnicy, humoru lub… grozy.

Noc Muzeów 2025 Chorzów

Noc Muzeów odbędzie się także w Chorzowie. Mieszkańcy miejscowości i turyści będą mogli w późnych godzinach wieczornych odwiedzić m.in. Muzeum Hutnictwa czy Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny". Co ciekawe, w przypadku drugiego obiektu na gości czekać będzie prawdziwie mroczna wystawa z dreszczykiem emocji - zwiedzający mają bowiem wejść w świat, gdzie lęk nie był chwilowym uczuciem, lecz codziennym towarzyszem życia.

Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" zaprasza na mroczne zwiedzanie

Odwiedzając Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" 17 maja 2025 roku uczestnicy przeniosą się w czasie do dawnej wsi, gdzie obok codziennego trudu kryją się magia, obrzędy i mrok. Tegoroczna edycja wydarzenia poświęcona jest bowiem dawnym zwyczajom i wierzeniom ludowym, a opowieści o nich ożyją w cieniu drewnianych chat przy blasku ogniska. Podczas zwiedzania goście będą mogli natknąć się tajemnicze postaci, które snuć będą opowieści o tym, co naprawdę wydarzyło się we wsi. W ich słowach ożyją losy dawnych mieszkańców, rytuały przejścia, ludowe wierzenia, a także opowieści wyciągnięte z regionalnych podań i legend.

Uczestnicy przejdą w grupach przez teren wyznaczoną trasą wraz z przewodnikiem. W nieprzeniknionych ciemnościach XIX wiecznej wsi – wzdłuż trasy – na naszych gości będą czyhać strachy i demony. Wysoki poziom grozy zapewnią aktorzy Teatru Złego. Niech Was nie zwiedzie sielski obraz dawnej wsi – tej nocy poznacie ją taką, jaka była naprawdę: pełną emocji, tajemnic, wierzeń i grozy codzienności! Przyjdźcie. Posłuchajcie. Doświadczcie. Historie prawdziwe czekają właśnie na Was - czytamy na stronie obiektu muzeumgpe-chorzow.pl.

Co ważne, ta wystawa jest płatna, a bilet kosztuje 20 złotych. Pula jest jednak ograniczona do 3000 sztuk i dostępna wyłącznie online.