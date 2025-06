Zielona przebudowa ulicy Chmielnej w Warszawie została zakończona w grudniu 2024 roku. Nowe szpalery drzew, krzewy, skwery, ławki, fontanna przy kinie Atlantic: wszystko to miało stworzyć przestrzeń przyjazną pieszym i rowerzystom. Jak się okazuje, nie wszystko jednak się przyjęło.

W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia uschniętych drzew − dokładnie przy nowo urządzonym skwerze bukinistów. Zapytaliśmy warszawski ratusz o reakcję na te publikacje i dalsze plany.

− Zarząd Terenów Publicznych monitoruje stan drzew na ulicach w Śródmieściu. Wskazane w zapytaniu platany, zostały posadzone jesienią 2024 roku, pod koniec okresu wegetacyjnego drzew. Ich stan zdrowotny w momencie sadzenia nie budził zastrzeżeń − czytamy w odpowiedzi na nasze pytania.

− Wiosną drzewa nie rozpoczęły wegetacji, dlatego Zarząd Terenów Publicznych 7 maja wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew gatunku platan klonolistny. Drzewa ze względu na średnicę pnia wymagają uzyskania takiego pozwolenia. Wszystkie drzewa posadzone w ramach przebudowy ul. Chmielnej są objęte gwarancją i ich wymiana będzie realizowana w ramach zobowiązań gwaranta. Przewidywany termin wymiany drzew to jesień – z uwagi, że jest to najbezpieczniejsze dla roślin − podsumowują.

Oznacza to, że koszt wymiany nie zostanie przerzucony na miasto − za nowe drzewa zapłaci wykonawca. Mimo że sytuacja dotyczy trzech drzew, wrażenie zrobione przez martwe sadzonki w sercu zmodernizowanej ulicy jest większe.

Tak wygląda ul. Chmielna w Warszawie po zielonej przebudowie

Nowa Chmielna powstała według zwycięskiej koncepcji RS Architektura Krajobrazu w ramach programu „Nowe Centrum Warszawy”, którego częścią był także Plac Pięciu Rogów czy plac Centralny.

Wzdłuż ulicy posadzono 88 drzew − o 40 mniej, niż pierwotnie zapowiadano. Trzy z nich uschnęły, nie wypuściły liści na wiosnę, więc będą wymieniane.

Warto dodać, że sadzenie drzew na tym odcinku Chmielnej − między Nowym Światem a pasażem Wiecha − musiało być uzgodnione z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. To on pierwotnie miał wątpliwości co do zasadzenia zieleni, ale finalnie dał zgodę.

W ramach tzw. małej architektury postawiono też latarnie, ławki, krzesła, stojaki rowerowe, słupki i kosze.

Chmielna wypiękniała, ale nie do końca. Tak wygląda reprezentacyjna ulica Warszawy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.