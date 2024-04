Dorośli przyjęli chrzest, zaskakujące słowa biskupa. Porównał sakrament do… działki budowlanej!

Diecezja płocka. Ośmioro dorosłych przyjęło chrzest

Na ogół chrzest udzielany jest dzieciom. Rodzice przynoszą do kościoła swoje maleńkie pociechy i proszą o udzielenie im sakramentu. Zdarza się jednak, że dopiero w dorosłym życiu ktoś decyduje się nie przyjęcie chrztu. W Wielką Sobotę (30 marca) bp Szymon Stułkowski w bazylice katedry płockiej ochrzcił osiem takich osób. Następnie Daniel, Dominik, Kamil, Kinga, Lidia Wiktoria, Melisa, Rafał i Wenera „nadrobili” kolejne sakramenty - bierzmowanie i Pierwszą Komunię św.

Zaskakujące słowa biskupa: "Chrzest, to jakby „działka budowlana”, a mediami są sakramenty"

Podczas sobotniej mszy świętej bp Szymon Stułkowski zaskoczył wiernych pewnym stwierdzeniem. Porównał bowiem sakrament chrztu do… działki budowlanej!

"Nas do chrztu przynieśli rodzice. To był moment, w którym otrzymaliśmy w prezencie jakby „działkę budowlaną”, z podłączonymi wszystkimi mediami. To nie był prąd, internet, woda czy gaz, ale sakramenty, źródła łaski, te najważniejsze media, które są potrzebne na drodze wiary, na drodze dojrzewania do świętości. Otrzymaliśmy je jako niemowlęta i trudno było zacząć budowę. Budowali nasi rodzice, chrzestni, dziadkowie, katecheci, duszpasterze, a my się na to otwieraliśmy" - stwierdził.

Duchowny dodał, że noc zmartwychwstania jest momentem, w którym wraz z całym Kościołem na całej ziemi odnawiane jest przymierze chrzcielne. Ma to być podziękowaniem Jezusowi za to, co człowiek zbudował z Jego łaską.

