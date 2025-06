i Autor: KMP Radom

RADOM

Dramat! Czołowe zderzenie BMW z ciężarówką. Kierowcy w szpitalu

Na drodze krajowej nr 12 w Lasowicach doszło do czołowego zderzenia dwóch pojazdów. W wyniku wypadku obaj kierowcy z poważnymi obrażeniami trafili do szpitala. Co dokładnie się stało?