Dramat na śliskiej drodze. Zginęły cztery osoby. Ten szczegół mógł doprowadzić do tragedii

Piotr Lis
2025-08-19 17:30

Cztery osoby zginęły w tragicznym wypadku na drodze krajowej nr 57 w miejscowości Opaleniec (woj. mazowieckie). Volkswagen, którym podróżowały ofiary, miał poważne usterki techniczne − w tym zużyte i niesymetryczne opony na przedniej osi. I to właśnie stan ogumienia mógł przyczynić się do utraty panowania nad pojazdem i dramatycznego finału zdarzenia.

Do tragedii doszło w poniedziałek (18 sierpnia) około godziny 12:15 na łuku drogi krajowej nr 57, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km/h.

W chwili wypadku padał deszcz, a jezdnia była śliska. Volkswagen, jadący w kierunku Szczytna, z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z cysterną zmierzającą w stronę Warszawy.

Siła uderzenia była ogromna. Samochód osobowy został niemal całkowicie zmiażdżony pod naczepą ciężarówki. Życia czterech osób podróżujących volkswagenem nie udało się uratować: zginęła 76-letnia kobieta oraz trzej mężczyźni w wieku od 42 do 75 lat. 38-letni kierowca cysterny wyszedł z wypadku bez obrażeń, był trzeźwy.

Na miejscu pracowały wszystkie służby ratunkowe: strażacy, policja oraz prokurator. Aby zasłonić dramatyczny widok, rozstawiono czerwone parawany. Ratownicy musieli użyć specjalistycznego sprzętu, by wydostać ofiary z wraku samochodu.

Mazowiecka policja poinformowała, że kierowca volkswagena miał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Co więcej, samochód był w bardzo złym stanie technicznym. Funkcjonariusze zwrócili szczególną uwagę na opony − przednia oś miała ogumienie o różnej szerokości, dodatkowo mocno zużyte. W trudnych warunkach pogodowych taki stan techniczny mógł znacząco zwiększyć ryzyko poślizgu i utraty panowania nad pojazdem.

Jazda na zużytych oponach to nie tylko lekkomyślność, ale także poważne naruszenie przepisów i zagrożenie dla bezpieczeństwa na drodze. Regularna wymiana i kontrola stanu opon to absolutna konieczność, której nie należy lekceważyć − podkreślają policjanci, apelując jednocześnie o kontrolę ogumienia i odpowiedzialne zachowania na drodze.

Policja przypomina, że kierowcy powinni nie tylko dostosowywać prędkość do warunków pogodowych i drogowych, ale również dbać o stan techniczny pojazdów.

