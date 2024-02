To tam składano spalone ciała i szczątki zmarłych. Archeologiczna sensacja podczas budowy autostrady A2 na Mazowszu

Zielonka. W domu jednorodzinnym znaleziono ciała dwóch osób

O makabrycznym odkryciu w Zielonce pod Warszawą dowiedzieliśmy się w poniedziałek, 4 lutego. Jak udało nam się ustalić, w jednym z domów jednorodzinnych odnaleziono dwa ciała.

− Zgłoszenie wpłynęło do nas o godzinie 20. W Zielonce w jednym z domów jednorodzinnych znaleziono ciało 88-letniej kobieta oraz ciało 60-letniego mężczyzny. Obecnie prowadzimy czynności pod nadzorem prokuratury rejonowej w Wołominie. Trwa ustalanie okoliczności ich śmierci − przekazał w rozmowie z „Super Expressem” Monika Kaczyńska z wołomińskiej policji.

To nie pierwsza taka tragedia, która rozegrała się w ostatnich dniach. We wtorek, 30 stycznia informowaliśmy was o koszmarze, który rozegrał się pod Otwockiem. Tam, w domu jednorodzinnym znaleziono ciała całej rodziny – 89-letniej kobiety oraz jej dwóch synów w wieku 63 i 59 lat.

