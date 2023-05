i Autor: Tadeusz Mróz

Dramat pod Żyrardowem. 5-letni chłopczyk wpadł do stawu, był reanimowany

Dramat! 5-letni chłopczyk wpadł do stawu i zaczął się topić. Świadkowie rzucili się na ratunek, na miejsce pilnie ruszyły wszystkie służby ratunkowe i policja. Lądował śmigłowiec, ratownicy zaczęli walkę o życie chłopca. Był reanimowany na miejscu. Potem Podniebna karetka zabrała go do warszawskiego szpitala. Policja podała pierwsze ustalenia z miejsca zdarzenia.