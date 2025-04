55-latka w szpitalu, została zaatakowana przez córkę nożem? Dramat w Piastowie

KOSZMAR

Dramat rodzinny w Piastowie? Córka zaatakowała swoją mamę. Nieoficjalnie: ugodziła ją nożem

We wtorek (29 kwietnia) w Piastowie doszło do dramatycznego zdarzenia. 55-letnia kobieta z poważnymi obrażeniami ciała została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala. Według nieoficjalnych informacji, miała zostać zaatakowana nożem przez własną córkę. Policja na razie nie potwierdza tych doniesień.