Dramat w centrum Warszawy. Seniorka trafiła do szpitala z poważnymi obrażeniami

Do zdarzenia doszło we wtorek (26 sierpnia) kilkanaście minut po godzinie 11. Strażnicy miejscy patrolujący rejon placu Bankowego w Warszawie zauważyli, jak na przejściu przez tory tramwajowe w al. Solidarności upada starsza kobieta. Seniorka poruszała się z pomocą chodzika i nie była w stanie samodzielnie się podnieść.

Interwencja strażników miejskich wstrzymała ruch tramwajów. Funkcjonariusze pomogli seniorce

Aby udzielić pomocy poszkodowanej kobiecie, funkcjonariusze musieli na kilka minut wstrzymać ruch tramwajów i autobusów na al. Solidarności.

Po udzieleniu pierwszej pomocy i pomocy w ustaniu na nogi, zakłopotana 73-latka próbowała zbagatelizować całe zdarzenie. Jak relacjonują strażnicy, kobieta twierdziła, że „zaraz jej przejdzie” i chciała wrócić do domu o własnych siłach.

Funkcjonariusze straży miejskiej, zaniepokojeni stanem seniorki, przekonali ją, aby poczekała na przyjazd karetki pogotowia.

Poważne problemy zdrowotne seniorki. Kobieta została przetransportowana do szpitala

Po przybyciu na miejsce zespołu ratowniczego okazało się, że kobieta ma bardzo wysoki poziom cukru, a jej ciśnienie niemal dwukrotnie przekracza przewidziane normy. Dodatkowo, w trakcie wywiadu medycznego wyszło na jaw, że podczas upadku seniorka doznała głębokiego rozcięcia nogi, które wymaga interwencji chirurgicznej.

Ostatecznie, pogotowie zabrało 73-latkę do Szpitala Praskiego w Warszawie. Kobieta otrzymała tam niezbędną pomoc medyczną.

Szybka reakcja strażników miejskich i interwencja służb medycznych pozwoliły uniknąć potencjalnie tragicznych konsekwencji dla zdrowia seniorki.

Źródło: Straż Miejska w Warszawie

