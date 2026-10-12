Dramat w drodze na lotnisko. Ich bus zjechał z drogi i wbił się w słup. Cztery osoby ranne

Do zdarzenia doszło w niedzielę (11 października) tuż po godz. 16. Kierowca Forda, jadąc al. Krakowską, na wysokości ul. Leonidasa nagle stracił panowanie nad pojazdem. Jego bus zjechał z drogi i uderzył prosto w masywny słup sieci tramwajowej.

Siła uderzenia była ogromna. − Cztery osoby zostały ranne i przetransportowano je do szpitala. Kierujący został przebadany przez policjantów pod kątem zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Był trzeźwy. Posiadał również uprawnienia do kierowania pojazdami − powiedziała „Super Expressowi” asp. Małgorzata Gębczyńska z policji.

Na miejscu błyskawicznie pojawiły się służby ratunkowe, które zajęły się poszkodowanymi i zabezpieczeniem terenu.

Wypadek sparaliżował ruch w południowej części stolicy. Uszkodzony słup trakcyjny przechylił się w niebezpieczny sposób, co stanowiło bezpośrednie zagrożenie. Z tego powodu całkowicie wstrzymano ruch tramwajowy w obu kierunkach na tym odcinku.

Kierowcy samochodów również utknęli w gigantycznych korkach. Zablokowane zostały dwa pasy al. Krakowskiej prowadzące w kierunku Raszyna. Na miejscu przez wiele godzin pracowały służby.

Co doprowadziło do tragedii?

Jak ustaliła policja, kierowca busa był trzeźwy i miał wszystkie niezbędne uprawnienia do przewozu osób. Dlaczego więc nagle zjechał z drogi? To pytanie pozostaje na razie bez odpowiedzi.

Policja prowadzi szczegółowe dochodzenie, które ma wyjaśnić dokładne okoliczności zdarzenia.

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