Prezenty na Dzień Nauczyciela pod lupą prawa. Za drogi voucher grozi odpowiedzialność karna

Prezenty na Dzień Nauczyciela wywołują kłótnie. Rodzice mają różne pomysły

Inicjatywa rodzi się zazwyczaj bardzo niepozornie podczas szkolnej wywiadówki bądź na prywatnym komunikatorze. Osoba zarządzająca klasowym budżetem proponuje organizację podarunku z okazji Dnia Nauczyciela, co natychmiast wywołuje gorącą dyskusję. Wielu opiekunów stawia na skromne gesty, jednak zawsze pojawiają się głosy namawiające na zakup ekskluzywnej biżuterii, markowych czasomierzy czy drogich wyjazdów wypoczynkowych. Rodzice często ulegają wówczas presji otoczenia i dokładają się do kosztownego upominku, mimo że osobiście uznają taki wydatek za całkowicie zbędny.

Należy pamiętać, iż linia oddzielająca podziękowanie od rażącej przesady bywa obecnie niezwykle cienka. Inicjatywa uważana przez dorosłych za sympatyczny gest często bywa dla pracownika szkoły powodem ogromnego dyskomfortu. Zbyt luksusowe podarunki mogą podważać obiektywizm wychowawcy i prowadzić do niepotrzebnych napięć w klasie. Z tego powodu wielu pedagogów wręcz domaga się wyłącznie skromnych upominków, ponieważ obawiają się oni pomówień o faworyzowanie podopiecznych, których opiekunowie wpłacili najwięcej na klasowej zrzutce.

Nauczyciel to funkcjonariusz publiczny. Kiedy prezent staje się łapówką?

W polskim systemie prawnym pracownicy oświaty pełnią funkcje publiczne, o czym wiele osób zupełnie zapomina. Taki status wiąże się z bardzo precyzyjnymi restrykcjami. Działania każdego pedagoga reguluje bezpośrednio Kodeks karny w zakresie przyjmowania korzyści majątkowych, co wynika z artykułu 228. Zbyt drogi podarunek łatwo zakwalifikować jako łapówkę, co grozi sankcjami zarówno dla dającego, jak i odbierającego. Dla organów ścigania nie mają znaczenia dobre chęci, ale sam fakt wręczenia przedmiotu wykraczającego poza ramy drobnego podziękowania.

Największe ryzyko niosą ze sobą przedmioty charakteryzujące się znaczną wartością materialną. Zakup sprzętu elektronicznego, nowoczesnego smartfona, opłacenie zagranicznego wyjazdu bądź wręczenie pieniędzy to gwarancja poważnych problemów. Zgoda na przyjęcie takiego dobra bywa interpretowana jako kupowanie lepszych stopni lub próba zapewnienia uczniowi specjalnych względów. Nawet w przypadku całkowitej uczciwości wychowawcy, wzięcie wartościowego sprzętu rodzi dylematy moralne i daje przełożonym oraz innym rodzicom pretekst do wysuwania oskarżeń.

Ustawa Kamilka a podarunki w szkole. Ministerstwo Sprawiedliwości wyjaśnia

Kilka miesięcy temu w przestrzeni medialnej pojawiły się informacje sugerujące absolutny zakaz wręczania upominków pracownikom szkół. Wynikało to z wdrożenia Standardów Ochrony Małoletnich, które potocznie określa się mianem ustawy Kamilka. Resort sprawiedliwości udostępnił wówczas instrukcje zalecające unikanie przyjmowania jakichkolwiek dóbr od podopiecznych, co wprowadziło ogromny zamęt. Przedstawiciele rad rodziców byli całkowicie zdezorientowani i autentycznie obawiali się, że podarowanie zwykłych słodyczy sprowadzi do szkoły organy ścigania.

Przedstawiciele ministerstwa błyskawicznie sprostowali te krzywdzące plotki. Przepisy wspomnianej ustawy w żadnym miejscu nie delegalizują wręczania nauczycielom bukietów ani skromnych pamiątek. Publikowane dokumenty stanowią zbiór rekomendacji moralnych, a nie obowiązujące normy karne. Kwestię dopuszczalnych podarunków regulują ostatecznie wewnętrzne statuty poszczególnych placówek oświatowych. Zdecydowana większość tych dokumentów pozwala na drobiazgi z okazji zakończenia edukacji lub branżowych świąt, uznając je za wyraz szacunku i zakorzenioną tradycję.

Zasada 50 złotych. Jakie upominki dla nauczyciela są w pełni legalne?

Mając świadomość, że przepisy dopuszczają wręczanie upominków, warto ustalić ich akceptowalny koszt. Choć kodeksy nie definiują sztywnych ram finansowych, eksperci i sądy najczęściej wskazują barierę pięćdziesięciu złotych. Taka kwota uznawana jest za bezpieczną i traktowana wyłącznie jako wyraz symbolicznej sympatii dla konkretnego pedagoga. Należy jednak pamiętać, że dotyczy to wartości samego przedmiotu, dlatego zbiórka drobnych sum od trzydziestoosobowej grupy na wspólny album lub książkę na pewno nie zostanie potraktowana jako przestępstwo.

Unikając zakupu luksusowego sprzętu, najlepiej skupić się na pamiątkach o charakterze sentymentalnym bądź przedmiotach codziennego użytku. Odręczne rysunki wychowanków, kroniki z klasowych wyjazdów oraz drobne wyroby rzemieślnicze to upominki wywołujące największą radość. Bezpiecznym rozwiązaniem zawsze pozostają również kwiaty doniczkowe, słodycze oraz gatunkowa kawa. Tego rodzaju gesty w doskonały sposób wyrażają wdzięczność za trud włożony w edukację, całkowicie eliminując ryzyko posądzenia pracownika oświaty o naruszanie obowiązujących zasad etycznych.