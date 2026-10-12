Wiadukt Pancera: historia zapomnianego arcydzieła Warszawy, które ustąpiło miejsca trasie W-Z

Przez wieki Warszawa borykała się z brakiem stałej przeprawy przez Wisłę, polegając na prowizorycznych i niewydolnych mostach łyżwowych.

W XIX wieku powstał monumentalny Wiadukt Pancera, arcydzieło inżynierii, które na zawsze zmieniło oblicze miasta kosztem historycznego klasztoru.

Odkryj, dlaczego ta kluczowa konstrukcja, zniszczona w 1944 roku, nigdy nie została odbudowana i jaki ślad po niej pozostał w stolic

Warszawa bez mostu – wieczny problem stolicy

Przez wieki Warszawa borykała się z fundamentalnym problemem – brakiem stałej przeprawy przez Wisłę. Po tym, jak w 1603 roku kra lodowa zniszczyła drewniany most Zygmunta Augusta, miasto na ponad dwa stulecia straciło stałe połączenie z Pragą. Jedynym rozwiązaniem był most łyżwowy, czyli konstrukcja oparta na łodziach, którą rozkładano wiosną przy ulicy Bednarskiej i demontowano jesienią przed nadejściem zimy.

To prowizoryczne rozwiązanie było skrajnie niewydolne. Dojazd do mostu stromą i wąską ulicą Bednarską stanowił koszmar zarówno dla pieszych, jak i dla powozów. Wraz z rozwojem miasta w XIX wieku, potrzeba budowy nowoczesnego zjazdu do rzeki i stabilnej przeprawy stała się paląca. Na początku lat 40. XIX wieku władze carskie, po zatwierdzeniu przez Mikołaja I planu regulacji Pragi, dały zielone światło dla rewolucyjnego projektu. Postanowiono stworzyć zjazd rozpoczynający się na placu Zamkowym, który miał prowadzić wprost do nowej lokalizacji mostu.

Nowatorska konstrukcja Feliksa Pancera

Projekt monumentalnego zjazdu, który miał na zawsze odmienić oblicze tej części miasta, powierzono wybitnemu inżynierowi, inspektorowi Warszawskiego Zarządu Komunikacji, Feliksowi Pancerowi. Jego wizja zakładała budowę potężnego, murowanego wiaduktu arkadowego, który w łagodny sposób sprowadzałby ruch z wysokiej skarpy warszawskiej na poziom nabrzeża.

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Poświęcenie klasztoru dla nowoczesności

Realizacja tak ambitnego planu wymagała jednak radykalnych kroków. Na drodze przyszłego zjazdu stał zabytkowy kompleks kościoła i klasztoru sióstr Bernardynek, zlokalizowany w południowo-wschodniej pierzei placu Zamkowego. Mimo historycznej wartości zabudowań, podjęto decyzję o ich wyburzeniu. W 1843 roku rozebrano kościół i klasztor Bernardynek, aby zrobić miejsce pod nowoczesną inwestycję, która miała służyć przyszłym pokoleniom warszawiaków. Była to cena, jaką miasto zapłaciło za postęp. Budowa wiaduktu, nazwanego na cześć jego twórcy Wiaduktem Pancera, zakończyła się w 1846 roku. Efekt był imponujący i budził powszechny podziw: Konstrukcja składała się z siedmiu murowanych przęseł arkadowych.Całkowita długość zjazdu, od rogu Krakowskiego Przedmieścia do ulicy Dobrej na Powiślu, wynosiła 675 metrów.Szerokość jezdni i chodników sięgała 20,5 metra, co zapewniało komfortowy i bezpieczny ruch.Cała inwestycja pochłonęła ogromną na tamte czasy sumę około 150 tysięcy rubli, z czego 18 tysięcy przeznaczono na wykupienie prywatnych gruntów. Wiadukt Pancera stał się nie tylko funkcjonalnym elementem infrastruktury, ale także nową wizytówką miasta i dowodem kunsztu inżynieryjnego.

Zniszczenie i kontrowersyjna rozbiórka

Wiadukt służył Warszawie przez niemal sto lat, będąc niemym świadkiem burzliwej historii miasta. Jego kres nadszedł podczas II wojny światowej. W 1944 roku, w czasie powstania warszawskiego, jeden z filarów został wysadzony przez Niemców. Eksplozja spowodowała zawalenie się dwóch sąsiednich przęseł, co skutecznie unieruchomiło zjazd.

Po wojnie, w czasie wielkiej odbudowy stolicy, stanął dylemat: odbudowywać wiadukt czy szukać nowego rozwiązania? Ostatecznie, decyzją komunistycznych władz, w 1948 roku podjęto decyzję o całkowitej rozbiórce uszkodzonej konstrukcji. Projektowana trasa W-Z miała zupełnie inny przebieg. Zamiast kierować ruch na historyczny plac Zamkowy, postanowiono poprowadzić go w 196-metrowym tunelu pod Krakowskim Przedmieściem i ulicą Miodową. To rozwiązanie miało odciążyć komunikacyjnie zabytkowe centrum, chroniąc jego unikalny układ. W ten sposób monumentalne dzieło Feliksa Pancera bezpowrotnie zniknęło z panoramy Warszawy.

Co dziś przypomina o wiadukcie Pancera?

Dziś, spacerując po okolicach placu Zamkowego, trudno znaleźć wyraźne ślady po potężnej konstrukcji. W miejscu, gdzie niegdyś zaczynał się zjazd, znajduje się wylot tunelu trasy W-Z i przystanki tramwajowe. O dawnym arcydziele inżynierii przypomina jedynie skromna tablica pamiątkowa, wmurowana w mur oporowy przy Bramie Grodzkiej Zamku Królewskiego.

Co ciekawe, tablica ta, odsłonięta jeszcze w XIX wieku, przetrwała wojenną pożogę i powojenną rozbiórkę. Historycy spekulują, że mogła ją uratować okoliczność, iż umieszczony na niej napis pamiątkowy jest dwujęzyczny – po polsku i po rosyjsku. Dziś stanowi jedyną materialną pozostałością po wiadukcie Pancera, przypominając o rozmachu, z jakim budowano Warszawę, i o trudnych decyzjach, które ukształtowały jej współczesny wygląd.

Autor: Narodowe Archiwum Cyfrowe, domena publiczna

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