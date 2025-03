Dramat w Śródmieściu. Pieszy uwięziony pod tramwajem. Na miejscu trwała reanimacja

Wypadek zdarzył się około godziny 19. – Zgłoszenie dotyczyło człowieka znajdującego się pod tramwajem. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zgłoszenie się potwierdziło. Około 40-letni mężczyzna znajdował się pod tramwajem. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, a następnie za pomocą narzędzi hydraulicznych uwolnieniu osoby poszkodowanej - opisał w rozmowie z TVN Warszawa st. kpt. Wojciech Kapczyński ze stołecznej straży pożarnej.

Z ustaleń reportera „Super Expressu” wynika, że mężczyzna nie oddychał. Ratownicy natychmiast przystąpili do reanimacji. Gdy odzyskał funkcje życiowe, pilnie przewieziono go do szpitala.

