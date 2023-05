i Autor: Waldemar Skoczny / Super Express

Dramatyczne szczegóły zabójstwa w Nowym Dworze Mazowieckim. Zatłukł żonę siekierą i usłyszał zarzuty

Wracamy do głośnego zabójstwa z Nowego Dworu Mazowieckiego, do którego doszło w poniedziałek, 22 maja. Jak udało nam się ustalić, 76-letni Wiesław zabił swoją żonę siekierą. Chwilę po brutalnym mordzie targnął się na swoje życie. Z raną kłutą brzucha trafił do szpitala. Tam, 24 maja, został przesłuchany. Usłyszał zarzuty.