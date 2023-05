Nowy Dwór Mazowiecki. Zabójstwo 74-letniej Teresy. Siekierą zabił swoją żonę

Do tragedii doszło chwilę przed godziną 13 w poniedziałek, 22 maja w czteropiętrowym bloku przy ul. Mazowieckiej. Przed budynek w poniedziałek podjechał policyjny radiowóz i karetka pogotowia. Gdy służby weszły do mieszkania, zastały zamordowaną 74-latkę, leżącą w kałuży krwi. Jej mąż – Wiesław K. – był nieprzytomny. Jak ustaliliśmy nieoficjalnie – po zamordowaniu żony siekierą próbował odebrać sobie życie. Miał podcięte żyły i ranę kłutą brzucha. Mężczyzna zostawił listy pożegnalne. Przetransportowano go do Nowodworskiego Centrum Medycznego na oddział chirurgiczny.

Co takiego się stało, że emeryt wpadł w szał i chwycił za siekierę? Jak ustalił reporter „Super Expresu”, który pojechał na miejsce zbrodni, zaledwie kilka godzin przed śmiercią Teresa pojechała do urzędu stanu cywilnego, być może pobrać odpis aktu małżeństwa. Jak opowiadają sąsiedzi – kobieta po latach burzliwego związku postanowiła rozwieść się z mężem tyranem i poczyniła w tym kierunku już pierwsze kroki.

– Żal mi jej, była miłą, kochaną kobietą. Między nimi zawsze było coś nie tak, mąż uważał, że ma kogoś innego, ale niemalże każdą chwilę spędzali razem, więc to nie byłoby możliwe! W dniu, w którym Tereska pojechała po dokumenty do urzędu, Wiesław wpadł w szał. Mówił nam, że chce się utopić. Wsiadł na rower i gdzieś pojechał, a gdy wrócił, odebrał nam ukochaną sąsiadkę – opowiada nam zapłakana koleżanka zabitej Teresy.

Jak słyszymy od sąsiadów, zamordowana kobieta już kiedyś postanowiła uciec od męża. – To było na Wielkanoc. Wyjechała do syna, jednak wróciła. Mówiliśmy jej, żeby uważała. Niestety w końcu doszło do tragedii – przyznaje znajomy rodziny.

Okoliczności śmierci kobiety i motywy zbrodni będzie badać prokuratura rejonowa. – Policja zatrzymała w tej sprawie jedną osobę. Czynności prokuratorskie będą prowadzone w kierunku zabójstwa – potwierdza nam krótko prokurator Remigiusz Krynke z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia