Warszawa, Praga. Potworne zderzenie na ul. Grochowskiej. Alfa romeo dachowała

Informacje o tej drogowej masakrze przekazał nam fotoreporter „Super Expressu”, który pojawił się na miejscu zdarzenia. – Na ul. Grochowskiej doszło do zderzenia dwóch osobówek. Jedno z aut uderzyło w latarnię i dachowało. Ulica była zablokowana w obu kierunkach. Z jednej strony kierującym nad głowami wisiała latarnia, drugą nitkę blokowała alfa romeo – przekazał dziennikarz.

Na szczęście wszyscy uczestnicy wyszli z tego zdarzenia bez większych obrażeń. Nikt nie został przetransportowany do szpitala.

– Zgłoszenie wpłynęło do nas około godziny 13. Na ul. Grochowskiej doszło do zdarzenia drogowego z udziałem volvo i alfy romeo. Alfa dachowała. Zarejestrowaliśmy to zdarzenie jako kolizja, nikomu nic się nie stało – przekazał Bartłomiej Śniadała z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Jak się dowiedzieliśmy, kierujący zostali przebadani pod kątem zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Byli trzeźwi.

Policjanci wyjaśniają okoliczności i to, jak doszło do tego zderzenia.