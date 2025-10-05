Drogowcy wchodzą na Jana Pawła II. Będą objazdy i zmiany dla autobusów

Prawdziwy armagedon w Wesołej! Zamykają ul. Jana Pawła II

Drogowcy biorą się za uspokojenie ruchu na jednej z najważniejszych ulic Starej Miłosny – Jana Pawła II. Celem prac jest poprawa bezpieczeństwa, ale zanim będzie lepiej, mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość.

Już we wtorek (7 października) o godz. 10, drogowcy zamkną odcinek od ronda Pohulanka do ronda Miłosna, wraz z samym rondem.

To jednak nie koniec. W czwartek o godz. 20 zamknięty zostanie także fragment od ronda Miłosna do ulicy Ułańskiej. Skrzyżowanie z Ułańską pozostanie przejezdne, a dojazd do posesji będzie nadal możliwy.

Kierowcy będą musieli korzystać z objazdów: Traktem Brzeskim i otwartym odcinkiem Jana Pawła II. Ponieważ ulica Rumiankowa straci połączenie z Jana Pawła II, na Zakrętowej – od Rumiankowej do Dąbrowskiego − wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy.

Zakończenie prac przewidziano na koniec października, ale oznakowanie i poprawki mogą potrwać do początku listopada.

Po zakończeniu pierwszego etapu roboty przeniosą się dalej − na odcinek od ronda Witkowskiego do ronda Macierowe Bagno. W czasie remontu ruch zostanie całkowicie wstrzymany, a szczegóły zostaną ogłoszone wkrótce.

Zmiany dla pasażerów komunikacji miejskiej

Od 7 października, od początku kursowania, autobusy WTP zmienią trasy:

147 i 198 − pojadą tylko do przystanku Pogodna na ul. Jana Pawła II.

i − pojadą tylko do przystanku Pogodna na ul. Jana Pawła II. N21 − zawróci na rondzie Pohulanka i pojedzie ul. Fabryczną do Traktu Brzeskiego.

− zawróci na rondzie Pohulanka i pojedzie ul. Fabryczną do Traktu Brzeskiego. 173 − ominie zamknięty odcinek przez ul. Fabryczną i Gościniec.

− ominie zamknięty odcinek przez ul. Fabryczną i Gościniec. 411 i 502 − skręcą wcześniej, z Traktu Brzeskiego w ul. Jana Pawła II na wysokości 1 Praskiego Pułku, i przez rondo Macierowe Bagno dojadą do pętli Graniczna.

i − skręcą wcześniej, z Traktu Brzeskiego w ul. Jana Pawła II na wysokości 1 Praskiego Pułku, i przez rondo Macierowe Bagno dojadą do pętli Graniczna. W kierunku metra Politechnika autobusy pojadą ul. Fabryczną do Traktu Brzeskiego, by wrócić na swoje stałe trasy.

