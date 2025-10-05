Drogowcy wchodzą na Jana Pawła II. Będą objazdy i zmiany dla autobusów

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-10-05 17:28

We wtorek (7 października) kierowców w Wesołej czekają duże utrudnienia! Rusza remont ulicy Jana Pawła II. Jednej z głównych arterii Starej Miłosny. Droga zostanie zamknięta etapami, a autobusy pojadą objazdami. Prace potrwają do końca października!

Drogowcy wchodzą na Jana Pawła II. Będą objazdy i zmiany dla autobusów

i

Autor: WTP/ Materiały prasowe

Prawdziwy armagedon w Wesołej! Zamykają ul. Jana Pawła II

Drogowcy biorą się za uspokojenie ruchu na jednej z najważniejszych ulic Starej Miłosny – Jana Pawła II. Celem prac jest poprawa bezpieczeństwa, ale zanim będzie lepiej, mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość.

Już we wtorek (7 października) o godz. 10, drogowcy zamkną odcinek od ronda Pohulanka do ronda Miłosna, wraz z samym rondem.

To jednak nie koniec. W czwartek o godz. 20 zamknięty zostanie także fragment od ronda Miłosna do ulicy Ułańskiej. Skrzyżowanie z Ułańską pozostanie przejezdne, a dojazd do posesji będzie nadal możliwy.

Kierowcy będą musieli korzystać z objazdów: Traktem Brzeskim i otwartym odcinkiem Jana Pawła II. Ponieważ ulica Rumiankowa straci połączenie z Jana Pawła II, na Zakrętowej – od Rumiankowej do Dąbrowskiego − wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy.

Zakończenie prac przewidziano na koniec października, ale oznakowanie i poprawki mogą potrwać do początku listopada.

Po zakończeniu pierwszego etapu roboty przeniosą się dalej − na odcinek od ronda Witkowskiego do ronda Macierowe Bagno. W czasie remontu ruch zostanie całkowicie wstrzymany, a szczegóły zostaną ogłoszone wkrótce.

Zmiany dla pasażerów komunikacji miejskiej

Od 7 października, od początku kursowania, autobusy WTP zmienią trasy:

  • 147 i 198 − pojadą tylko do przystanku Pogodna na ul. Jana Pawła II.
  • N21 − zawróci na rondzie Pohulanka i pojedzie ul. Fabryczną do Traktu Brzeskiego.
  • 173 − ominie zamknięty odcinek przez ul. Fabryczną i Gościniec.
  • 411 i 502 − skręcą wcześniej, z Traktu Brzeskiego w ul. Jana Pawła II na wysokości 1 Praskiego Pułku, i przez rondo Macierowe Bagno dojadą do pętli Graniczna.
  • W kierunku metra Politechnika autobusy pojadą ul. Fabryczną do Traktu Brzeskiego, by wrócić na swoje stałe trasy.
Super Express Google News
To najgorsza stacja PKP w Warszawie! Właśnie ruszył remont
Sonda
Czy remonty mocno utrudniają Ci poruszanie się po mieście?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki