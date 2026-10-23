Drogowcy weszli na ulicę Modlińską. To dopiero początek dużych zmian dla kierowców

Utrudnienia dla kierowców i zmiany w organizacji ruchu

Prace wymiany krawężników prowadzone są po prawej stronie jezdni w kierunku Pragi. Roboty rozpoczęły się w czwartek 22 października i są prowadzone odcinkami, aby minimalizować utrudnienia. ZDM wprowadził konkretne ograniczenia, na które kierowcy oraz rowerzyści powinni zwrócić uwagę.

Zamknięty buspas na jezdni w stronę Pragi za skrzyżowaniem z ulicą Aluzyjną.

na jezdni w stronę Pragi za skrzyżowaniem z ulicą Aluzyjną. Ograniczenia przy ulicy Anilinowej , gdzie w pierwszej kolejności zablokowany zostanie środkowy pas, a w następnym etapie pas prawy.

, gdzie w pierwszej kolejności zablokowany zostanie środkowy pas, a w następnym etapie pas prawy. Brak przejazdów rowerowych przez ulicę Modlińską na całym odnawianym fragmencie.

przez ulicę Modlińską na całym odnawianym fragmencie. Otwarte przejścia dla pieszych oraz zachowane dojazdy do wszystkich okolicznych posesji.

Krawężniki to dopiero początek prac na Modlińskiej

Obecne działania stanowią bezpośrednie przygotowanie pod frezowanie ulicy Modlińskiej. Po zakończeniu prac brukarskich drogowcy przystąpią do układania nowej warstwy asfaltu na odcinku od ulicy Aluzyjnej do ulicy Światowida. O szczegółowych terminach zmian w ruchu podczas samego asfaltowania ZDM poinformuje w kolejnym komunikacie.

Remont ulicy Modlińskiej jest częścią większego programu drogowego. To jedna z siedmiu stołecznych tras, które zostaną odnowione w ramach trzeciego przetargu remontowego Zarządu Dróg Miejskich.