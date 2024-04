Drzewo w Parku Praskim okaleczyło kobietę i zabiło jej dziecko. Olga wygrała proces cywilny z Zarządem Zieleni w Warszawie

O tym koszmarze pisaliśmy już wielokrotnie. Pięknego, pogodnego i bezwietrznego dnia zainfekowane przez hubę drzewo w Parku Praskim 20 sierpnia 2018 roku złamało się i przygniotło matkę z 6-miesięczną dziewczynką. Dziecko umarło. Olga Wiśniewska przeżyła, ma uszkodzony kręgosłup, chodzi o kulach, ma kłopoty z poruszaniem ręką i lęk przed wchodzeniem do parków. I od kilu lat regularnie stawia się w sądach, by walczyć z jednej strony o to, by drzewostan w miejskich parkach był regularnie sprawdzany, z drugiej – o pieniądze na własny byt i rehabilitację.

Sąd w procesie karnym: brak winnych

Sąd na Pradze w procesie karnym nie uznał winy konkretnych urzędników Zarządu Zieleni. Prawie rok temu w lipcu 2023 r. sędzia Dominika Ciszewska uznała, że Celina Ch., Agata M. i Marek P. nie ponoszą odpowiedzialności za złamany konar i śmierć dziecka. - To był bardzo, bardzo nieszczęśliwy wypadek, ale nie można przypisać urzędnikom jakiegokolwiek związku z tym wypadkiem. Porównuję to zdarzenie do katastrofy samolotu – orzekła sędzia. Ten wyrok jest wciąż nieprawomocny i sprawa ciągnie się niemiłosiernie. Odwołanie prokuratora i oskarżycielki posiłkowej sąd przekazał do rozpatrzenia dopiero w styczniu 2024!

Tymczasem w Sądzie Rejonowym dla Śródmieścia zapadł niedawno wyrok korzystny dla poszkodowanej.

Sąd w procesie cywilnym: odpowiedzialny Zarząd Zieleni

- Sąd orzekł o odpowiedzialności Zarządu Zieleni co do zasady. Pełnomocnik zarządu i ubezpieczyciele wnieśli apelację, która została jednak oddalona. A to oznacza, że Zarząd Zieleni jest odpowiedzialny za tragedię w Parku Praskim. Teraz sąd będzie ustalał w jakiej wysokości będzie zobowiązany płacić na rzecz Olgi rentę i odszkodowanie – mówi nam mecenas Magdalena Baś, reprezentująca Olgę Wiśniewską.

Dwa sądy w Warszawie wydały więc dwa różne wyroki. Czy ostatecznie miasto poczuje się do odpowiedzialności i wspomoże ofiarę wypadku w miejskim parku?

