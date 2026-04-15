Duży postęp w sprawie zabójstwa Mai z Mławy. Lekarze zakończyli badanie Bartosza G. "Dobry prognostyk"

Zakończono obserwację psychiatryczną Bartosza G., podejrzanego o zabójstwo Mai z Mławy.

Biegli nie wnioskowali o przedłużenie badań, co prokuratura uznaje za "dobry prognostyk".

Poznaj, co oznacza to dla dalszego śledztwa i dowiedz się, kiedy poznamy opinię biegłych

W śledztwie dotyczącym zabójstwa Mai z Mławy zakończył się etap obserwacji psychiatrycznej Bartosza G., podejrzanego o dokonanie zbrodni ze szczególnym okrucieństwem/ Jak wynika z informacji przekazanych przez prokuraturę, nie było potrzeby przedłużania tego etapu postępowania.

- Biegli nie składali wniosku o przedłużenie obserwacji. Czas był wystarczający, aby biegli mogli sporządzić opinię - mówi nam prok. Bartosz Maliszewski.

Opinia biegłych w ciągu kilku tygodni

Ekspertyza ma zostać przedstawiona w najbliższych tygodniach. Na tym etapie nie ujawniono jeszcze szczegółów dotyczących ustaleń specjalistów. Prokuratura podkreśla jednak, że sposób przebiegu badań może wskazywać na określony kierunek opinii.

- To dobry prognostyk, że opinia będzie miała charakter kategoryczny - słyszymy.

Nie było potrzeby powoływania kolejnego zespołu. W tego typu sprawach zdarza się, że konieczne jest zaangażowanie kolejnych biegłych lub innego zespołu specjalistów. - W tym przypadku jednak taka sytuacja nie wystąpiła - dodaje prokurator.

To oznacza, że dotychczasowe badania uznano za wystarczające do wydania końcowej opinii.

Sąd zdecydował o dalszym stosowaniu środka zapobiegawczego wobec Bartosza G. Tymczasowe aresztowanie obowiązuje do czerwca. Najbliższe tygodnie mają być kluczowe. Wtedy do prokuratury trafi opinia biegłych, która może mieć istotne znaczenie dla dalszego biegu postępowania w sprawie zabójstwa Mai z Mławy.

