Dwa nowe odcinkowe pomiary prędkości w Warszawie. Jedna lokalizacja szokuje kierowców!

− Koniec ze zbyt szybką jazdą tunelem Wisłostrady. Niedługo kierowcy zastanowią się dwa razy, zanim wcisną w nim gaz do dechy − zapowiedział Zarząd Dróg Miejskich w mediach społecznościowych. ZDM poinformował, że ogłoszono przetarg na montaż odcinkowego pomiaru prędkości w tunelu wzdłuż Wisłostrady.

Jak przypominają stołeczni drogowcy, od 10 lat samorządy nie mogą samodzielnie montować ani obsługiwać fotoradarów. Takie urządzenia powstają na wniosek Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego lub za jego zgodą.

− Zdecydowana większość − bo w 29 z 37 lokalizacji − takich urządzeń w Warszawie funkcjonuje na podstawie wniosków miasta, a odcinkowy pomiar w tunelu będzie kolejnym − podaje ZDM.

Powód? Dane mrożą krew w żyłach. Według pomiarów z 2018 roku zaledwie proc. kierowców przejeżdżających tunelem wzdłuż Wisłostrady respektuje obowiązujące tam ograniczenie prędkości do 50 km/h. Co gorsza, aż 15 proc. kierowców jeździ tamtędy z prędkością powyżej 86-88 km/h. − Rekordzista pędził tam blisko 174 km/h − dodali drogowcy.

Urzędnicy nie kryją, że cierpliwość się skończyła.

− Skoro znaki nie starczają, sięgamy po rozwiązania, które zmuszą piratów drogowych do bezpiecznej jazdy. Jeśli nie zwolnią, spotka ich kara. Jednocześnie planujemy weryfikację dotychczasowego limitu prędkości w tunelu. Być może będziemy mogli go podnieść, kiedy już będzie egzekwowany przez odcinkowy pomiar prędkości − zapowiedzieli przedstawiciele miasta.

Zmiany dotkną też innych miejsc w Warszawie. Okazało się, że fotoradar w rejonie ul. Karowej zostanie zdemontowany. To był warunek zgody GITD na montaż odcinkowego pomiaru prędkości w tunelu. Urządzenie trafi na ul. Wóycickiego.

To nie koniec roszad. ZDM zapowiedział również demontaż fotoradarów stojących na Moście Poniatowskiego.

− To kolejna droga, dla której złożyliśmy wniosek o instalację odcinkowego pomiaru prędkości, a w przygotowaniu mamy już następne − poinformował Zarząd Dróg Miejskich na swojej stronie.

Źródło: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Będzie nowy odcinkowy pomiar prędkości w Warszawie. Kierowcy gnają tu grubo ponad 100 km/h Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.