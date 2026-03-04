„W 80 dni dookoła świata. Tam i z powrotem” Teatralna podróż przez kontynenty

28 lutego 2026 roku odbyła się uroczysta premiera spektaklu. Dynamiczna historia Phileasa Fogga i jego wiernego Passepartout porwała widzów w pełną przygód wyprawę przez świat. Błyskotliwe dialogi, żywiołowa choreografia, energetyczna muzyka i efektowna scenografia z projekcjami oraz animacjami sprawiły, że scena w jednej chwili zamieniała się w Londyn, by za moment przenieść publiczność do Indii czy na bezkresne oceany. Tempo akcji – podobnie jak pościg zdeterminowanego inspektora Fixa – nie zwalniało ani na sekundę.

Gwiazdy z dziećmi na widowni

Premierowa publiczność bawiła się znakomicie. Było dużo śmiechu, spontanicznych reakcji i długich braw. Na widowni pojawili się znani goście wraz z dziećmi. Wśród nich m.in. Mateusz Damięcki, Monika Mrozowska oraz Stanisław Banasiuk z wnukami. Artyści podkreślali, że to propozycja idealna na rodzinne wyjście – inteligentna, dynamiczna i atrakcyjna wizualnie zarówno dla młodszych, jak i dorosłych widzów.

Ciepłe przyjęcie i wielki start

Premiera została bardzo ciepło przyjęta, a twórcy i obsada wielokrotnie wracali na scenę, by odebrać gratulacje. „W 80 dni dookoła świata. Tam i z powrotem” już po pierwszym pokazie udowodniło, że klasyczna historia może zyskać nowoczesny, pełen energii wymiar i stać się prawdziwą teatralną przygodą dla całych rodzin.