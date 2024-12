Dwaj Rosjanie porwali człowieka! Policja schwytała sprawców. Litania zarzutów

Policjantów zaalarmował człowiek, który twierdził, że został porwany. Wszystko stało się na spotkaniu biznesowym. Poszkodowany umówił się na nie z ogłoszenia internetowego. Mieli na nim handlować elektronicznymi papierosami. Zamiast tego dwóch bandziorów wciągnęło go do swojego samochodu i zaczęło bić. Zabrali mu telefon. – Następnie mężczyźni wozili go po różnych częściach miasta, uderzali po całym ciele, grozili przedmiotem przypominającym broń, ukradli mu telefon i zmusili do podania kodów BLIK w celu wypłaty pieniędzy z bankomatu – pisze podinsp. Joanna Węgrzyniak z policji.

Kryminalni od razu zabrali się do pracy. Po kilku dniach udało się im trafić na trop przestępców. – W efekcie dzień po dniu zatrzymali obu mężczyzn. Pierwszy został zatrzymany w samochodzie, kiedy stał w ulicznym korku. Drugi, dzień później, po krótkiej obserwacji też wpadł w ręce kryminalnych, kiedy wsiadał do swojego auta – przekazała Węgrzyniak.

25-latek i 30-latek trafili do policyjnych cel. Starszy z mężczyzn podczas zatrzymania miał przy sobie prawie 20 gramów marihuany i mefedron. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty pozbawienia wolności, rozboju, zmuszania do określonego zachowania, a 30-latek jeszcze posiadania środków odurzających. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec obu podejrzanych tymczasowy trzymiesięczny areszt.