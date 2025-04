Dwulatek zmiażdżony w maszynie rolniczej. Zginął na miejscu

i Autor: zdjęcie ilustracyjne / Andrzej Woźniak / Super Express

ZAPLANOWANO SEKCJĘ ZWŁOK

Dwulatek zmiażdżony w maszynie rolniczej. Maluszek zginął na miejscu

Potworna tragedia w miejscowości Gródek nad Bugiem (woj. mazowieckie). Dwuletni chłopczyk został wciągnięty przez przekaźnik mocy maszyny do opryskiwania pól. Na miejsce wysłano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, by pilnie zabrać rannego maluszka do szpitala. Niestety chłopczyk zmarł przed przybyciem helikoptera. Trwa wyjaśnianie okoliczności jego śmierci.