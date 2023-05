Dyplomaci, politycy i artyści z Ukrainy oddali hołd Danielowi. Przyjechali do Warszawy uczcić żołnierza ochotnika, który zginął na wojnie

Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefańczuk mówił w polskim Sejmie 24 maja: - To wy od pierwszych dni zbrodniczej agresji Rosji otworzyliście swoje granice, domy i serca na Ukraińców. My codziennie grzebiemy naszych bohaterów i codziennie odwiedzamy ich groby. W dniu urodzin jednego z nich, Daniela Sztybera, byłem na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie i złożyłem kwiaty na jego grobie. Daniel skończyłby teraz 36 lat. Wieczna pamięć tym, którzy zginęli broniąc Ukrainy, a jednocześnie pałając wielką miłością do Polski - dodał Rusłan Stefańczuk, zanim pamięć bohaterów uczczono minutą ciszy.

Dyplomaci i szef Rady Najwyższej na Powązkach

Zanim Rusłan Stefańczuk wygłosił przemowę w Sejmie, w towarzystwie dyplomatów ukraińskich pojawił się na warszawskich Powązkach i złożył żółto-niebieski wieniec na grobie warszawskiego młodego bohatera Daniela Sztybera, który w ubiegłym roku zginął od miny na wojnie w Ukrainie.

W uroczystości wzięli udział także kombatanci – dla których Daniel był jak wnuk i Bractwo Kurkowe, do którego należy ojciec Daniela. Dziennikarz „Super Expresu” był jedynym reprezentantem mediów podczas tych wzruszających chwil. Rusłan Stefańczuk przytulił serdecznym gestem ojca Daniela – Mirosława Sztybera i życzył mu siły. Pogratulował też bohaterskiego syna, który wśród ukraińskich żołnierzy już uchodzi za bohatera.

Trzy godziny znosili rannego Daniela z frontu

Daniel Sztyber zginął w walce z Rosjanami w 2022 roku pod Ługańskiem. Był żołnierzem specjalnej jednostki wywiadowczej. Zginął podczas na akcji rozpoznawczej na terenach okupowanych przez rosyjskie wojska. Zmarł od ran po eksplozji miny. Miał potwornie poranione nogi. - Wiem od jego kolegów żołnierzy, że transportowali go trzy godziny z frontu zanim donieśli go do wozu pancernego. Gdy odzyskał przytomność powiedział do nich „Dziękuję, chłopaki!”, ale mimo opasek uciskowych było już za późno na ratunek – mówi nam Mirosław Sztyber.

Wyszkolił wielu żołnierzy na Ukrainie

Pojechał na wojnę bo chciał pomóc. Taki był. Daniel wyszkolił na Ukrainie wielu młodych żołnierzy. Sam był świetnie wykształcony. Od najmłodszych lat interesował się wojskowością. Ukończył trzy fakultety: stosunki zagraniczne, zarządzanie nieruchomościami oraz psychologię kryminalną. Był ratownikiem medycznym, płetwonurkiem, skakał na spadochronie, uprawiał wspinaczkę wysokogórską oraz posiadał licencję pilota dronów. Był instruktorem survivalu oraz strzelectwa sportowego i bojowego. Strzelania uczył go ppłk GROM Krzysztof Przepiórka.

Artyści z Ukrainy w koncercie dla Daniela

W dniu urodzin Daniela Sztybera, – 24 maja - w Warszawie na Pradze-Południe odbył się też wyjątkowy, chwytający za serce koncert! Delegacja artystów narodowej ukraińskiej sceny przyjechała do Warszawy, by w sposób szczególny wyrazić podziękowanie dla Polek i Polaków, mieszańców Warszawy za wsparcie narodu ukraińskiego w walce z wojskami rosyjskimi. Dla Daniela zagrali i zaśpiewali czołowi soliści jednego z najstarszych i najbardziej znanych chórów Ukrainy – Narodowego Chóru Ukrainy im. Grigorija Wieriowki.

Trwają prace nad rzeźbą pomnikową, upamiętniającą Daniela Sztybera. Ma być gotowy do jesieni