Dzień Nauczyciela to stres dla rodziców? Szkoła nie może odesłać dziecka z kwitkiem

Dzień Nauczyciela a szkoła: brak lekcji, ale opieka zagwarantowana

Wiadomość o braku zajęć dydaktycznych 14 października bywa dla wielu rodziców kłopotliwa. Często pojawia się dylemat: co zrobić z dzieckiem w godzinach pracy? Uspokajamy – szkoła nie zamknie drzwi przed uczniem pod pretekstem Dnia Edukacji Narodowej. Zgodnie z prawem, placówka oświatowa pełni nie tylko funkcję edukacyjną, ale również opiekuńczą.

Uczeń przyprowadzony do szkoły w Dniu Nauczyciela na pewno nie zostanie bez nadzoru. Obowiązkiem placówki jest organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Nawet jeśli nie możesz zostać z pociechą w domu, z powodzeniem zostawisz ją w szkole. Zamiast standardowych lekcji odbywają się wtedy różnorodne formy aktywności – od gier po warsztaty plastyczne w łączonych grupach.

Co mówi Karta Nauczyciela o 14 października? To nie jest dzień wolny

Artykuł 74 Karty Nauczyciela wyjaśnia kluczowe kwestie związane z 14 października. Tego dnia uczniowie mają wolne od tradycyjnych lekcji, jednak dla nauczycieli nie jest to dzień wolny od pracy. Wbrew powszechnej opinii, kadra pedagogiczna nie zostaje w domu – ma obowiązek pojawić się w szkole i być do dyspozycji dyrekcji.

Choć nauczyciele biorą wtedy udział w akademiach czy posiedzeniach rad pedagogicznych, ich obecność pozwala na zapewnienie odpowiedniej opieki w świetlicy szkolnej. Dyrektor przydziela konkretnych wychowawców do pełnienia dyżurów. W ten sposób uczniowie mogą bezpiecznie spędzić czas na terenie szkoły, która wciąż pozostaje dla nich dostępna. Funkcja opiekuńcza placówki pozostaje niezmienna niezależnie od braku sprawdzianów czy odpytywania przy tablicy.

Świetlica w Dniu Nauczyciela: organizacja opieki przez dyrekcję

Forma i godziny opieki nad dziećmi 14 października zależą wyłącznie od decyzji dyrekcji danej placówki. W niektórych szkołach świetlica funkcjonuje w standardowych godzinach od 7:00 do 17:00, w innych z kolei godziny mogą ulec zmianie ze względu na uroczystości gminne lub miejskie. Aby uniknąć zaskoczeń, warto śledzić informacje w e-dzienniku i na stronie internetowej szkoły. Zazwyczaj komunikaty w tej sprawie pojawiają się z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Szkoły często proszą rodziców o zadeklarowanie wcześniej, czy ich dziecko pojawi się 14 października. Służy to ułatwieniu organizacji – przygotowaniu posiłków na stołówce i zapewnieniu odpowiedniej liczby nauczycieli na świetlicy. Pamiętaj, by w miarę możliwości zgłosić obecność w odpowiednim terminie. Należy przy tym pamiętać, że brak deklaracji nie zwalnia szkoły z obowiązku zapewnienia opieki.

Czasem zdarza się, że dyrekcja szkoły nieformalnie prosi rodziców, by dzieci – w miarę możliwości – zostały w domu. Takie sugestie mogą wynikać z mniejszej liczby dostępnych sal czy planowanych akademii na dużą skalę. Są to jednak tylko i wyłącznie prośby, a nie polecenia służbowe. Jeżeli nie możesz zapewnić dziecku opieki w domu ze względu na pracę, masz prawo posłać je do świetlicy. Nauczyciele są w tym dniu w szkole po to, by tę opiekę sprawować.