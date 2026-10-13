Coraz więcej zatrzymanych po fali przemocy w szkołach. Premier zapowiada dalszy nadzór

Zarejestrowano 415 incydentów, w których zachodzi podejrzenie złamania prawa.

Do wtorkowego poranka w policyjne ręce wpadło 167 osób, a kontrolą objęto ponad 108 tysięcy instytucji.

Służby nieustannie patrolują cyberprzestrzeń, a wzmożone działania potrwają przynajmniej do końca tygodnia.

19-latek z Ostrołęki doprowadzony do prokuratury

Wzmożony nadzór policji w placówkach oświatowych

Szeroko zakrojona operacja wystartowała w zeszły piątek jako bezpośrednia reakcja na falę przemocy, która przetoczyła się przez polskie szkoły. Głównym założeniem jest zagwarantowanie spokoju zarówno uczniom, jak i kadrze pedagogicznej oraz personelowi. Z komunikatu opublikowanego przez policję na platformie X wynika, że do wtorku rano mundurowi zajęli się 415 sprawami, gdzie istniało prawdopodobieństwo naruszenia przepisów.

Rośnie bilans zatrzymanych po kontrolach szkół

W poniedziałek rano policja informowała o 135 zatrzymanych osobach, blisko 80 tys. skontrolowanych placówek i 311 zgłoszonych zdarzeniach. Dobę później liczba zatrzymanych wzrosła do 167, a skontrolowanych miejsc – do ponad 108 tys. Policja odnotowała też łącznie 415 zdarzeń.

Funkcjonariusze nie ograniczają się do kontroli szkół. Całą dobę monitorują internet i reagują na każde zgłoszenie, które może wskazywać na zagrożenie.

Donald Tusk i Marcin Kierwiński zapowiadają kolejne działania

Podczas poniedziałkowej narady poświęconej bezpieczeństwu w szkołach premier Donald Tusk zapowiedział, że placówki pozostaną pod specjalnym nadzorem tak długo, jak długo będą pojawiać się powody do niepokoju. Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że policyjna akcja potrwa co najmniej przez kilka najbliższych dni. Jeśli będzie taka potrzeba, działania zostaną przedłużone lub zintensyfikowane.