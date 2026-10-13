Prokurator złożył wniosek o umorzenie postępowania przeciwko 92-letniemu Tadeuszowi S., podejrzanemu o zabójstwo swojej 80-letniej siostry oraz nielegalne posiadanie broni. Jednocześnie wnioskowano o umieszczenie go w zakładzie psychiatrycznym.

Do zdarzenia doszło 10 grudnia 2025 roku w miejscowości Ropa, gdzie Tadeusz S. oddał śmiertelny strzał z dubeltówki w kierunku siostry, z którą pozostawał w długotrwałym konflikcie majątkowym.

Biegli psychiatrzy stwierdzili, że mężczyzna w chwili popełnienia czynu miał zniesioną zdolność do rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem. Istnieje też wysokie prawdopodobieństwo powtórzenia podobnych czynów z przyczyn chorobowych.

Rodzinny dramat z majątkiem w tle. Były myśliwy chwycił za dubeltówkę i zabił siostrę jednym strzałem

Do potwornego zdarzenia doszło 10 grudnia 2025 roku w jednym z budynków mieszkalnych w miejscowości Ropa. To właśnie wtedy służby ratunkowe i policja zostały zaalarmowane o nagłym zgonie 80-letniej kobiety. Jak wykazało śledztwo prowadzone przez prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gorlicach, sprawcą okazał się współzamieszkujący z ofiarą brat, 92-letni Tadeusz S. Mężczyzna oddał jeden strzał z bliskiej odległości w kierunku swojej siostry. Narzędziem zbrodni była strzelba gładkolufowa tzw. dubeltówka, na którą senior nie posiadał wymaganego zezwolenia. Mężczyzna w przeszłości był myśliwym. Huk wystrzału usłyszała córka napastnika, która chwilę później dokonała makabrycznego odkrycia wewnątrz budynku, odnajdując ciało zakrwawionej kobiety.

Jak ustalili śledczy, ta niewyobrażalna tragedia w Ropie była konsekwencją wieloletniego, głębokiego konfliktu rodzinnego. Między rodzeństwem od dawna dochodziło do kłótni, których głównym tłem były wzajemne pretensje i spory dotyczące podziału oraz rozporządzania majątkiem rodzinnym. Niestety, narastająca nienawiść doprowadziła do najgorszego scenariusza. Tadeusz S. został zatrzymany przez policjantów bezpośrednio na miejscu zbrodni. Funkcjonariusze zabezpieczyli tam również broń palną oraz amunicję. Badania kryminalistyczne jednoznacznie potwierdziły, że zabezpieczona dubeltówka jest sprawną bronią palną, a zatrzymany 92-latek posiadał ją całkowicie nielegalnie.

Ciało zamordowanej 80-latki zostało natychmiast zabezpieczone w celu ustalenia dokładnych przyczyn zgonu. Przeprowadzone badania sekcyjne w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie wykazały, że bezpośrednią przyczyną śmierci kobiety były rozległe obrażenia klatki piersiowej powstałe w wyniku postrzału z bliskiej odległości. W toku dalszego postępowania kluczowe okazało się jednak zbadanie stanu psychicznego podejrzanego. Ze względu na wiek oraz nietypowe zachowanie Tadeusza S., śledczy powołali zespół biegłych lekarzy psychiatrów oraz biegłego psychologa, którzy mieli ocenić, czy mężczyzna był świadomy swoich czynów.

Decyzja prokuratury w sprawie Tadeusza S.

Opinia wydana przez powołanych biegłych okazała się jednoznaczna i zaważyła na dalszym toku śledztwa. Eksperci orzekli, że w chwili popełniania zarzucanego mu czynu 92-letni Tadeusz S. miał całkowicie zniesioną zdolność rozpoznania znaczenia swojego czynu oraz kierowania własnym postępowaniem. Oznacza to, że w świetle prawa senior był całkowicie niepoczytalny.

Jednocześnie biegli podkreślili, że z uwagi na chorobę psychiczną istnieje realne i niezwykle wysokie prawdopodobieństwo, iż mężczyzna mógłby w przyszłości dokonać podobnych, niebezpiecznych czynów zagrażających życiu innych osób. W związku z tym prokurator skierował do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu wniosek o umorzenie postępowania karnego przeciwko Tadeuszowi S. i zastosowanie środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia go w odpowiednim, zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie teraz sąd.

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