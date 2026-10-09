Ciąg dalszy ataku nożownika w Ostrołęce. Mieszkańcy usłyszeli wstrząsający komunikat. „Proszę się odsunąć od bloku”

Piotr Lis
Piotr Lis
Tomasz Nowociński
Tomasz Nowociński
2026-10-09 13:08

Po krwawym ataku w ostrołęckim technikum służby ruszyły także do bloku, w którym mieszkał 19-letni Jakub Z. Mieszkańcy usłyszeli wstrząsający komunikat: „Proszę się odsunąć od bloku na 150 metrów”. Siedem osób z jednej klatki ewakuowano na czas działań policji. Śledczy zabezpieczyli w mieszkaniu materiały mogące posłużyć do przygotowania ładunku wybuchowego. W czwartek (8 października) Jakub Z. usłyszał dziewięć zarzutów.

Do ataku doszło w środę (7 października) w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. 19-letni Jakub Z. zaatakował uczniów i nauczycieli. Według ustaleń śledczych miał przy sobie nóż, maczetę i toporek. Po ataku uciekł, ale został zatrzymany przez policję około pół godziny później. Koszmar nie zakończył się jednak wraz z zatrzymaniem podejrzanego. Niepokój wzbudził także plecak chłopaka pozostawiony w szkole. Zaczął wydobywać się z niego dym, dlatego torbę wyrzucono przez okno. Na miejsce wezwano policyjnych pirotechników, którzy zabezpieczyli podejrzany ładunek i przetransportowali go na poligon do dalszych badań.

„Proszę się odsunąć od bloku”. Ewakuacja mieszkańców

Tego samego dnia służby prowadziły działania również w miejscu zamieszkania 19-latka. Jak ustalił „Super Express”, blok, w którym Jakub Z. mieszkał z mamą, był wieczorem częściowo ewakuowany. Wcześniej w pobliżu budynku przez wiele godzin mieli przebywać nieumundurowani funkcjonariusze.

Na czas przeszukania mieszkania policjanci wyprowadzili siedem osób z jednej klatki schodowej. Mieszkańcy musieli opuścić budynek, a służby zabezpieczały teren. Jak przekazał nadkomisarz Tomasz Żerański, oficer prasowy policji w Ostrołęce, działania miały zapewnić maksymalne bezpieczeństwo osobom znajdującym się w pobliżu. Po ich zakończeniu mieszkańcy mogli wrócić do swoich domów.

W mieszkaniu, w którym mieszkał Jakub Z., zabezpieczono prekursory ładunku wybuchowego, czyli substancje, które mogą być wykorzystywane do jego przygotowania. Okoliczności ich posiadania oraz możliwy związek z wydarzeniami w technikum są przedmiotem postępowania.

Dziewięć zarzutów. Grozi mu dożywocie

W czwartek (8 października) Jakub Z. został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce. Według informacji przekazanych przez prokuraturę usłyszał dziewięć zarzutów. Przyznał się do winy, złożył wyjaśnienia i przeprosił rodziny poszkodowanych. Podczas przesłuchania miał zachowywać spokój.

Mieszkańcy usłyszeli wstrząsający komunikat. „Proszę się odsunąć od bloku na 150 m”
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