16-latek w peruce i okularach wpadł na gorącym uczynku. Zaskakujące, co chciał zrobić

16-latek w peruce w rękach policji

Policjanci z warszawskiej Woli i policjantów Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego KSP rozpracowali osobę, która zamierzała wynająć za pieniądze cudzy apartament. Oszustem okazał się być zaledwie 16-letni chłopak.

Okazało się, że nastolatek zamieścił ogłoszenie na jednym z portali internetowych podając się za właściciela i oferował wynajem mieszkania na okres 6 miesięcy za kwotę 40 tysięcy zł. Kiedy miało dojść do spotkania i podpisania umowy najmu, policjanci dotarli do młodego mężczyzny, który próbował oszukać wynajmującego.

W chwili zatrzymania nieletni był ucharakteryzowany, w taki sposób, aby ukryć swój prawdziwy wizerunek. Młody mężczyzna na głowie miał założoną czarną perukę, czapkę z daszkiem i okulary przeciwsłoneczne.

Co dalej z oszustem w peruce?

Jak informują policjanci nieletni został doprowadzony do policyjnej izby dziecka. Policjanci zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępczości wśród nieletnich zgromadzili materiał dowodowy w kierunku usiłowania oszustwa, który został przekazany z wnioskiem do sądu rodzinnego. Decyzją sądu, 16-latek został umieszczony w schronisku dla nieletnich na okres trzech miesięcy.

Dawid K. ze Szpitala Południowego z zarzutami oszustwa na niemal 600 tysięcy!:

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