PORUSZAJĄCE SŁOWA

Dziewczyna Łukasza Ż. zabrała głos po wypadku. "Dla nich byłam zwykłym śmieciem"

Była dziewczyna Łukasza Ż., który doprowadził do tragedii na Trasie Łazienkowskiej, zabrała głos po raz pierwszy od wypadku. Paulina K. zdradziła, co pamięta z tamtej nocy oraz co sądzi o swoim byłym partnerze i jego kolegach. Zostawili ją na pewną śmierć. "Dla nich byłam nikim, zwykłym śmieciem, który podróżował samochodem" - mówi dziewczyna.