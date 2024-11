i Autor: Tadeusz Mróz, Pomagam.pl

PORUSZAJĄCA ROZMOWA

„Mieliśmy 10 minut do domu”. Wzruszająca relacja żony zmarłego Rafała. 37-latek zginął w wypadku na Trasie Łazienkowskiej

W nocy z soboty na niedzielę (15 września) doszło do tragicznego wypadku na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Rozpędzone auto uderzyło w samochód, którym wracała do domu czteroosobowa rodzina. Rafał, 37-letni ojciec dwójki dzieci, zginął na miejscu. Jego żona, Ewelina, oraz dzieci zostali przetransportowani do szpitala. Dziś żona tragicznie zmarłego kibica Legii Warszawa dzieli się bolesnym świadectwem o tamtej nocy.