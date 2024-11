Łukasz Ż. spędzi noc w areszcie w Warszawie. Mamy zdjęcia z jego transportu!

Z OSTATNIEJ CHWILI

Łukasz Ż. trafił do warszawskiego aresztu. Spędzi noc na Białołęce. Mamy zdjęcia z jego transportu!

Po blisko dwóch miesiącach oczekiwania, Łukasz Ż., podejrzany o spowodowanie tragicznego wypadku na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie, wrócił do Polski. 26-latek został przewieziony do aresztu na warszawskiej Białołęce, gdzie spędzi najbliższą noc. Jutro (15 listopada) trafi do prokuratury. Tam też zostanie przesłuchany. Udało nam się zdobyć zdjęcia z jego transportu.