Dziwna interwencja policji w Warszawie. Sprawą zajął się Rzecznik Praw Obywatelskich

Dziwna interwencja policji przy ul. Królewskiej. Jest komentarz rzecznika praw obywatelskich

Policja nie ma ostatnio dobrej passy. Co chwilę dzieją się rzeczy, które trudno jest wytłumaczyć w racjonalny sposób. Szef polskiej policji strzela w swoim gabinecie z granatnika. Potem radiowóz pod Pruszkowem rozbija się na drzewie z dwiema nastolatkami w środku. Jeśli komuś tego było mało, to stołeczna policja postanowiła dolać oliwy do ognia. We wtorek przy ul. Królewskiej wydarzyła się kuriozalna interwencja. Pod kamienicą stanął wóz strażacki, a do kosza na wysięgniku weszli dwaj funkcjonariusze. Policjanci przez około godzinę patrzyli się w jedno okno, po czym zjechali na dół. O co tu chodzi?

Okazuje się, że wszystko miało związek z miesięcznicą smoleńską. Jak co miesiąc na pl. Piłsudskiego odbywały się uroczystości z okazji kolejnego miesiąca upływającego od katastrofy smoleńskiej. Pojawia na nich prezes Jarosław Kaczyński, zawsze są też jego przeciwnicy z Lotnej Brygady Opozycji. Tym razem jednak prezesa na obchodach nie było, więc działacze wynajęli lokal przy ul. Królewskiej, 200 m od pomnika smoleńskiego. Spokojnie raczyli się kawą i rogalikami, gdy nagle w ich oknie pojawili się funkcjonariusze. Jak te kuriozalne działania komentuje stołeczna policja? - U podstaw wszelkich decyzji podejmowanych w trakcie wszelkich zabezpieczeń leżą względy bezpieczeństwa. Tym bardziej gdy w wydarzeniach udział biorą najważniejsze osoby w kraju. Dodam, że na terenie kraju obowiązuje stopień alarmowy 'bravo'. Nie jest on wprowadzony bez przyczyny. Przy naszych działaniach w pierwszej kolejności uwzględniamy bezpieczeństwo i jesteśmy odporni na ewentualną krytykę, która może się pojawić – odpowiedział na pytania dziennikarzy TVN Warszawa rzecznik Sylwester Marczak.

W sprawę zaangażował się rzecznik praw obywatelskich, który ma poważne wątpliwości. - Wszystkie działania policji, a zwłaszcza takie, które ingerują w prywatność człowieka muszą mieć oparcie prawne. W związku z tym wystąpiłem do komendanta z prośbą o wyjaśnienie na jakiej podstawie podjęta została ta interwencja i dlaczego była konieczna – powiedział na antenie TVN24 rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek.