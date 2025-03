Szalona promocja nowej restauracji w Warszawie. Zamówisz steka w cenie jednego jajka

Warszawa, Śródmieście. Takiej promocji dawno nie było. Mieszkańcy czekają w kolejce po jeden produkt

Przy ul. Koszykowej 47 w Warszawie otworzyła się nowa restauracja. − Meatologia to szczera miłość do tego co prawdziwe. Najwyższej jakości wołowina, soczyste steki zrobione w punkt, pastrami, które dopieszczaliśmy przez lata i kanapki wypełnione pieczonym mięsem, za które dalibyśmy się pokroić. Pełnokrwiste produkty − zachęcają właściciele na swojej stronie internetowej.

Knajpa, po samym otwarciu, postanowiła rozpieścić mięsożerców w stolicy. Z tej okazji przez cały tydzień − od 17 do 23 marca − każdy gość może skosztować rump steka z argentyńśkiej wołowiny w symbolicznej cenie − zaledwie 1 zł.

Warunki są proste: każdy klient może zamówić jeden stek. Promocja obowiązuje tylko na miejscu w restauracji, przez cały dzień w godzinach jej otwarcia. Nie ma możliwości rezerwacji stolików, więc kto pierwszy, ten lepszy!

Restauracja zapewnia, że promocja jest realna i każdy, kto zjawi się na miejscu, otrzyma swój stek za złotówkę. Trzeba się jednak liczyć z dużym zainteresowaniem i kolejkami, bo okazja jest naprawdę wyjątkowa.

Miłośnicy mięsa już zacierają ręce, bo stek z Black Angusa to gwarancja jakości i smaku. A taka oferta, tym bardziej w samym centrum Warszawy to prawdziwy rarytas. Kto jeszcze nie próbował – ma czas do niedzieli.