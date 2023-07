81-latek zwiewał przed policją! To nie był jego pierwszy raz!

Ojrzeń. Policjanci ponownie zatrzymali 81-letniego pirata drogowego!

Pierwsza sytuacja miała miejsce jeszcze w kwietniu bieżącego roku. Policjanci z ciechanowskiej komendy zatrzymali kierującego osobową toyotą. Mężczyzna przekroczył prędkość o 37 km/h w obszarze zabudowanym. Okazało się, że za kółkiem siedział 81-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego. Senior posiadał już sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechaniczny. Pomimo tego, nie miał oporów, aby wsiąść za kierownicę. Na konto mężczyzny wpadło 9 punktów karnych i został zobowiązany do zapłaty mandatu w wysokości 800 złotych.

Minęły zaledwie dwa miesiąca i w ręce policji ponownie wpadł ten sam mężczyzna! – Policjanci zauważyli podejrzanie zachowującego się kierowcę toyoty, który na widok radiowozu skręcił gwałtownie na parking. Był to wyraźny sygnał dla mundurowych, że kierowca może mieć coś na sumieniu – przekazała mł. asp. Magda Zarembska z ciechanowskiej policji.

Policjanci podjechali do mężczyzny i wylegitymowali go. W trakcie kontroli wszystko wyszło na jaw. Senior ponownie wróci przed sąd. Za niestosowanie się do orzeczonego przez sąd dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.