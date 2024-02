Emerytka pruła pod prąd na autostradzie S7! Kierowcy wezwali policję

Do sytuacji doszło na początku lutego. Na policję w Mławie zaczęli dzwonić kierowcy. Byli świadkami przerażającej sytuacji. Po lewym pasie autostrady pod prąd jechał osobowy volkswagen. W każdej chwili mogło dojść do śmiertelnego wypadku. - Kobieta jechała w kierunku Warszawy, lewym pasem, pod prąd. Interweniujący patrol zatrzymał kierującą i poprowadził do najbliższego, bezpiecznego zjazdu z trasy – powiedziała w rozmowie z Polską Agencją Prasową asp. szt. Anna Pawłowska z mławskiej policji. Zaznaczyła przy tym, iż 72-latka, mieszkanka Mławy, która "jazdą pod prąd mogła doprowadzić do tragedii", została ukarana mandatem w wysokości 2000 zł i otrzymała 15 punktów karnych.

Policjanci z grupy Speed, którzy walczą z piratami drogowymi mają pełne ręce roboty. Nie ma tygodnia, by na tej trasie nie doszło do groźnych sytuacji. Policja apeluje do kierowców o rozsądek i ostrożność za kierownicą oraz o przestrzeganie obowiązujących przepisów.