Erotyczne wiadomości i korupcyjne propozycje? Afera na Uniwersytecie w Siedlcach!

Rektor Uniwersytetu w Siedlcach oskarżony o seksizm i korupcję?

Mirosław Minkina, od 2020 roku rektor Uniwersytetu w Siedlcach, znalazł się w centrum skandalu. Absolwent Wojskowej Akademii Politycznej im. Feliksa Dzierżyńskiego, były wojskowy i pułkownik Wojskowych Służb Informacyjnych, teraz musi mierzyć się z poważnymi oskarżeniami. Jak donosi Wirtualna Polska, rektor miał dopuszczać się seksistowskich zachowań wobec podwładnych oraz oferować korzyści majątkowe w zamian za poparcie w wyborach rektorskich.

„Mamy dowody na to, że Minkina wysyłał do kobiet pracujących na Uniwersytecie w Siedlcach wiadomości o charakterze seksualnym. Gdy przedstawiliśmy mu dowody, stwierdził, że były to żarty, a kobiety nie mają prawa czuć się urażone” – czytamy w artykule Wirtualnej Polski.

Dziennikarze WP przytoczyli jedną z takich korespondecji z podwładną. Pracownicy, która informuje rektora Minkinę o złym samopoczuciu po szczepieniu, prof. Minkina proponuje "wylizanie ci...", by się jej poprawiło. - To nie pierwsza wiadomość tego typu, którą dostałam od rektora. Tę konkretną zignorowałam, nie miałam siły odpisywać. Gdy wróciłam do pracy, powiedziałam rektorowi, że to jest żenujące i nie życzę sobie otrzymywać takich wiadomości. Rektor zbył to śmiechem, spytał, dlaczego jestem taka niewinna. To było chamskie, poniżej krytyki - mówi WP adresatka wiadomości. Rektor dopytywany o tę bulwersującą wiadomośc bagatelizuje sprawę i stwierdza, że kobieta nie miała prawa czuć się urażona.

Sprawa rektora Minkiny to nie tylko seksizm i korupcja, ale także zarzuty o mobbing. Jak wynika z relacji pracowników Uniwersytetu w Siedlcach, rektor miał wprowadzić atmosferę strachu, a osoby, które mu się sprzeciwiały, były szykanowane.

Wirtualna Polska opisuje także sytuację z 2022 roku, kiedy to po ogłoszeniu alarmu bombowego pracownikom Wydziału Nauk Społecznych zakazano opuszczania budynku. Osoby, które zignorowały zakaz, miały być później dyscyplinowane przez dziekan Kaszubę i prodziekana Chrząścika.

Rektor Minkina odpiera zarzuty. „Przecież wszyscy tak robią”

Ponadto, rektor miał oferować jednemu z wykładowców dodatkowo płatne stanowisko oraz zatrudnienie jego żony w zamian za poparcie w wyborach rektorskich. Zapytany, czy to nie korupcja, miał odpowiedzieć, że „przecież wszyscy tak robią”.

Uczelniane wybory budzą poważne obawy o nieuczciwość. Zdaniem dziennikarzy WP poprzednia rektor UwS, prof. Tamara Zacharuk została pozbawiona możliwości kandydowania w nich. Tym samym prof. Minkina nie miał żadnej konkurencji. Co ciekawe odbyło się to zgodnie z prawem uniwersytetu.

W 2024 roku rektor Minkina ubiegał się o reelekcję. Jego główną konkurentką była prof. Tamara Zacharuk, która cieszyła się dużym poparciem wśród pracowników uczelni. Jednak, jak ujawnia Wirtualna Polska, rektor Minkina miał wykorzystać kruczki prawne, aby uniemożliwić jej start w wyborach.

„Rada Uczelni nie wzięła pod uwagę, że prawie połowa głosów indykacyjnych była za mną. Sądziłam, że rada dopuści do dalszego postępowania zarówno pana rektora, jak i mnie. Tak się jednak nie stało i ostatecznie nie doszło do spotkania ze społecznością akademicką i nie mogłam jej zaprezentować mojego programu. Czy wybory zostały ułożone pod rektora? Bez wątpienia decyzję podjęły osoby współpracujące z rektorem. Tak to można oceniać” – mówi prof. Tamara Zacharuk w rozmowie z Wirtualną Polską.