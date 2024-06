Uczelnia zmienia nazwę po skandalu. „Źle się kojarzy”. Wcześniej sprzedawali dyplomy MBA

CO SIĘ STAŁO?

Czy to już przesada?

Handel wrócił na Marywilską. Kupcy sprzedają przed spaloną halą, ale nie są pewni swojej przyszłości. „Nie wiemy, co będzie dalej”

Co dalej?

− W piątek weszło w życie zarządzenie zarządcy uczelni o zmianie nazwy. Mamy nową nazwę: Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia – potwierdziła wykonująca obowiązki rektora mec. Magdalena Stryja, prorektor ds. rozwoju i współpracy uczelni. − Zmiana nazwy to element restrukturyzacji. Towarzyszy mu transparentność, bo NIP, REGON, numer wpisu do ewidencji uczelni niepublicznych oraz adres zostaje dokładnie taki sam − dodała.

Mec. Stryja podkreśliła, że intensywne prace związane z restrukturyzacją trwają od kilku tygodni. − To praca, do której zostaliśmy zaangażowani. Od pierwszego dnia przewijało się pytanie: czy − oraz kiedy − czeka nas zmiana nazwy. Jakiś czas temu studenci pytali nawet, czy mogą poprosić o przesunięcie terminu obron na później, bo czekają na nową nazwę, bo obecna, Collegium Humanum, źle się kojarzy − powiedziała. Nowa nazwa funkcjonuje już np. na facebookowym profilu uczelni. Prorektor dodała, że zmiana nazwy to kolejne działanie związane z restrukturyzacją.

Collegium Humanum, prowadzące podyplomowe studia MBA, powstało w 2018 roku w Warszawie. Dziennikarze portalu "newsweek.pl" ustalili, że prywatna uczelnia miała w ofercie błyskawiczne kursy, dzięki którym można było zdobyć dyplom MBA.

Od lutego bieżącego roku nowe władze prowadzą restrukturyzację uczelni.