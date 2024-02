Agenci CBA zatrzymali władze uczelni Collegium Humanum. Trwają przesłuchania

Co za historia

Warszawa. Zatrzymania w uczelni Collegium Humanum. Do budynku weszli agencji CBA

− To poważne śledztwo, które od miesięcy nadzoruje śląski pion przestępczości zorganizowanej i korupcji. W różne wątki sprawy zaangażowane były bodaj wszystkie istniejące służby specjalne − powiedział w rozmowie z portalem „tvn24.pl” rozmówca, który zastrzegł swoją anonimowość.

Do zatrzymań doszło w środę, 22 lutego. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do uczelni Collegium Humanum. Jak ustalił „Newsweek”, o uczelni zrobiło się głośno za sprawą błyskawicznych kursów gwarantujących dyplomy MBA. Portal podał również, że zatrzymanych miało zostać sześć osób z najbliższego otoczenia rektora uczelni. Jak przekazuje dziennik, prorektor uczelni miała zostać zatrzymana w domu, została przetransportowana do siedziby uczelni, skąd zabrano jej laptop.

− Trwają czynności. Doszło do zatrzymań pracowników. Dzisiaj (w czwartek, 22 lutego – red.) mają być przedstawiane im zarzuty. Po przedstawieniu zarzutów i po przesłuchaniu wszystkich osób prokurator podejmie decyzje, co do zastosowania środków wolnościowych − przekazuje „Super Expressowi” prok. Anna Adamiak, rzecznik prasowy Prokuratora Generalnego.