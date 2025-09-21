Ewakuacja na dworcu Warszawa Wschodnia! O co chodzi?

Ćwiczenia na dworcu Warszawa Wschodnia. Scenariusz zakłada pożar w rejonie kas biletowych

Jeżeli następnej nocy, z 21 na 22 września zobaczysz pełno służb ratunkowych przed dworcem Warszawa Wschodnia, nie przestrasz się - to tylko zaplanowane ćwiczenia. Rozpoczną się o 23.30 i zakończą się o godzinie 00.30. Kolejarze będą ćwiczyć razem z Państwową Strażą Pożarną. "21 września na stacji Warszawa Wschodnia zainicjowana zostanie procedura ewakuacji ludzi. Ćwiczenia będą polegały na symulacji zagrożenia pożarowego na terenie Dworca PKP Warszawa Wschodnia dalekobieżna, a konkretnie pożaru w rejonie kas biletowych na poziomie ”0” (strefa pożarowa nr 1) od strony ul Kijowskiej" - pisze PKP S.A. na Facebooku.

Tymczasem zbliża się wielki remont stacji Warszawa Wschodnia za 4 miliardy złotych

"Zakłada się, że ćwiczenia zostaną przeprowadzone we współpracy z Państwową Strażą Pożarną, która od chwili przybycia - kieruje działaniami ratowniczymi w obiekcie dworcowym. Przewidywane jest pozorowane rozwinięcie bojowe jednostek PSP w celu identyfikacji i opanowania zagrożenia" - głosi dalszy fragment komunikatu. Tymczasem już niebawem ruszy wielki remont dworca Warszawa Wschodnia. Prace mają rozpocząć się w 2026 roku, planowany czas zakończenia robót to rok 2029, a ich szacunkowy koszt - około 4 miliardy złotych. Przebudowa obejmie m.in. przebudowę peronów, poprawę przepustowości stacji, budowę nowych łączników i ulepszeń infrastruktury.

