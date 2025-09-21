Ewakuacja na dworcu Warszawa Wschodnia! O co chodzi?

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2025-09-21 8:38

Uwaga pasażerowie pociągów! Nie przestraszcie się, jeśli w nocy usłyszycie, że musicie ewakuować się z dworca Warszawa Wschodnia, bo to tylko ćwiczenia. "21 września na stacji Warszawa Wschodnia zainicjowana zostanie procedura ewakuacji ludzi. Ćwiczenia będą polegały na symulacji zagrożenia pożarowego na terenie Dworca PKP Warszawa Wschodnia dalekobieżna" - informuje PKP w mediach społecznościowych.

Warszawa Wschodnia

i

Autor: MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS

Ćwiczenia na dworcu Warszawa Wschodnia. Scenariusz zakłada pożar w rejonie kas biletowych

Jeżeli następnej nocy, z 21 na 22 września zobaczysz pełno służb ratunkowych przed dworcem Warszawa Wschodnia, nie przestrasz się - to tylko zaplanowane ćwiczenia. Rozpoczną się o 23.30 i zakończą się o godzinie 00.30. Kolejarze będą ćwiczyć razem z Państwową Strażą Pożarną. "21 września na stacji Warszawa Wschodnia zainicjowana zostanie procedura ewakuacji ludzi. Ćwiczenia będą polegały na symulacji zagrożenia pożarowego na terenie Dworca PKP Warszawa Wschodnia dalekobieżna, a konkretnie pożaru w rejonie kas biletowych na poziomie ”0” (strefa pożarowa nr 1) od strony ul Kijowskiej" - pisze PKP S.A. na Facebooku.

ZOBACZ TEŻ: Warszawa Wschodnia przejdzie metamorfozę! Zobacz, jak zmieni się dworzec za 4 miliardy złotych

Tymczasem zbliża się wielki remont stacji Warszawa Wschodnia za 4 miliardy złotych

"Zakłada się, że ćwiczenia zostaną przeprowadzone we współpracy z Państwową Strażą Pożarną, która od chwili przybycia - kieruje działaniami ratowniczymi w obiekcie dworcowym. Przewidywane jest pozorowane rozwinięcie bojowe jednostek PSP w celu identyfikacji i opanowania zagrożenia" - głosi dalszy fragment komunikatu. Tymczasem już niebawem ruszy wielki remont dworca Warszawa Wschodnia. Prace mają rozpocząć się w 2026 roku, planowany czas zakończenia robót to rok 2029, a ich szacunkowy koszt - około 4 miliardy złotych. Przebudowa obejmie m.in. przebudowę peronów, poprawę przepustowości stacji, budowę nowych łączników i ulepszeń infrastruktury.

