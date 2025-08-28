Kompleksowa przebudowa stacji za 4 miliardy! Co się zmieni?

Prezes PKP PLK, Piotr Wyborski, podczas ostatniej konferencji prasowej podkreślił, że przebudowa stacji Warszawa Wschodnia będzie kompleksowa. Obejmie modernizację około 40 km torów i 170 rozjazdów. Perony zostaną całkowicie przebudowane i wyposażone w nowoczesną infrastrukturę pasażerską, w tym windy, system informacji pasażerskiej, schody ruchome i zadaszenie.

Przebudowa wjazdów na stację ma zwiększyć jej przepustowość. Umożliwi to przejazd pociągów podmiejskich w kierunku Gdańska, co obecnie jest niemożliwe ze względu na istniejący układ torowy. Poprawią się również wyjazdy w kierunku Siedlec, Białegostoku i Lublina.

Jaka będzie Warszawa Wschodnia po remoncie. Nowa jakość podróży?

Po modernizacji linii Warszawa Wawer − Otwock, planowanej do podpisania w najbliższych tygodniach, powstanie 60-kilometrowy ciąg, na którym zostanie w pełni rozdzielony ruch podmiejski i dalekobieżny. To znacząco zwiększy przepustowość zarówno pociągów dalekobieżnych, jak i podmiejskich. Minister infrastruktury, Dariusz Klimczak, zapowiedział, że po modernizacji w 2029 roku „nikt nie pozna Warszawy Wschodniej, bo zmieni się na plus”.

Wiceprezydent Warszawy, Tomasz Mencina, dodał, że przebudowa Warszawy Wschodniej to ważna inwestycja także dla miasta. Mieszkańcy od lat czekają na tunel pod Dworcem Wschodnim, który połączy ulicę Kijowską z Żupniczą.

– Dzisiaj historyczny dzień, przetarg na realizację odcinka na przebudowę Warszawy Wschodniej. To również ważne inwestycje dla miasta. Mieszkańcy od lat oczekują na tunel pod Warszawą Wschodnią. Połączy on ulicę Kijowską z Żupniczą. Koordynacja prac projektowych z PLK trwa od kilku lat, dotyczy infrastruktury kolejowej i miejskiej (w tym drogowej), ale również kwestii drogowych, które muszą harmonizować i z inwestycjami miejskimi na terenie prawobrzeżnej Warszawy – powiedział Mencina.

Utrudnienia w trakcie modernizacji. Kolejarze obiecują minimalizację zakłóceń

Prace budowlane rozpoczną się w 2026 roku i zostaną podzielone na dwie fazy, co ma zmniejszyć liczbę usterek. Na czas przebudowy część torów będzie zamykana, ale zostanie zachowana przepustowość linii średnicowej zarówno dalekobieżnej, jak i podmiejskiej. Część pociągów zostanie przekierowana na stację Warszawa Gdańska, a część zakończy bieg na Warszawie Wschodniej lub Zachodniej.

Przebudowa Warszawy Wschodniej to długo wyczekiwana inwestycja, która ma na celu poprawę komfortu podróżowania i zwiększenie przepustowości stacji. Zakończenie prac planowane jest na 2029 rok, a koszt to 4 miliardy złotych. Wraz z nią remont przejdzie również stacja Warszawa Stadion.

