"Szokujące materiały". Filmik z nagą pensjonariuszką DPS trafił do sieci

We wrześniu 2023 roku w Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku doszło do nagrania poniżającego materiału wideo, na którym widać nagą pensjonariuszkę podczas kąpieli. Jak wynika z ustaleń śledczych, nagranie zostało wykonane przez dwie pracownice DPS, a następnie udostępnione mężczyźnie, który opublikował je na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Materiał przez około 30 minut był publicznie dostępny w internecie, zanim został usunięty. Sprawa stała się przedmiotem śledztwa po doniesieniach medialnych oraz oficjalnym zgłoszeniu dyrekcji placówki do prokuratury.

Śledztwo, prowadzone początkowo przez prokuraturę w Pułtusku, a następnie przekazane do Ostrowi Mazowieckiej, doprowadziło do postawienia zarzutów dwóm byłym opiekunkom i mężczyźnie.

Kobiety usłyszały zarzuty dotyczące podstępnego utrwalenia nagiego wizerunku pensjonariuszki, za co grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Jedna z nich przyznała się do winy, druga zaprzeczyła i odmówiła składania wyjaśnień.

Mężczyzna, który upublicznił nagranie, nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i również odmówił składania wyjaśnień.

Sprawę w grudniu 2023 r. nagłośnił lokalny portal pultusk24.pl, który podał, że otrzymał "szokujące materiały, dotyczące sceny, jaka rozegrała się w Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku". Jak wyjaśniał, "dwie młode opiekunki nagrały w Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku filmik telefonem komórkowym podczas czynności higienicznych wykonywanych przez starszą kobietę − podopieczną tego domu".

Prokuratura zakończyła śledztwo, kierując akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Pułtusku. Trzem oskarżonym grożą kary pozbawienia wolności. Placówka DPS w Pułtusku zapewniła, że wprowadziła dodatkowe środki, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.

