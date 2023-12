Makabra pod Ostrołęką. Wpadł do rzeki, rodzina zaalarmowała służby. Nie było szans na ratunek

Pułtusk. Nagrały nagą staruszkę w DPS-ie, wideo trafiło do sieci

O skandalu redakcję portalu pultusk24.pl poinformował jeden z czytelników. Do wiadmości dołączył zdjęcie. Na udostępnionym zdjęciu widać dwie opiekunki, które pozują na tle biorącej prysznic starszej kobiety. – Na nagraniu opiekunki w sposób poniżających kazały starszej kobiecie pozdrawiać nieobecną opiekunkę do kamery. Starszej pani nie podobało się to. Dodatkowo na nagraniu widać było miejsca intymne starszej kobiety. Moją uwagę zwróciły również siniaki na nogach starszej kobiety – napisała osoba zgłaszająca ten incydent.

Nagranie trafiło w środę (13 grudnia) wieczorem na jeden z prywatnych profili na Facebooku. W sprawie głos zabrała dyrektorka DPS w Pułtusku. - Podjęłam natychmiastowe działania. Obie kobiety zostały dyscyplinarnie zwolnione z pracy. Jest to tym bardziej szokujące, że obie panie były doświadczonymi opiekunkami, które od lat pracowały w naszym ośrodku. W związku ze sprawą złożyłam również zawiadomienie na policję o możliwości popełnienia przestępstwa – mówi w rozmowie z „Super Expressem" Anna Popowicz. Teraz sprawą prawdopodobnie zajmie się prokuratura.