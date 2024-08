i Autor: Podkarpacka Policja Zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem usłyszała Agnieszka P, która w lipcu ubiegłego roku podpaliła swojego męża.

Skandal w DPS-ie w Pułtusku. Opiekunki nagrały nagą staruszkę pod prysznicem. Jest akt oskarżenia

Wracamy do skandalu sprzed roku, kiedy to dziennikarze portalu pultusk24.pl ujawnili szokujące wideo. W pułtuskim DPS-ie Opiekunki nagrały nagą staruszkę pod prysznicem bez jej zgody, następnie publikując film w mediach społecznościowych. Sprawą zajęła się prokuratura. Według najnowszych informacji, do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko trzem osobom.