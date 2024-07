Zapalił papierosa, zaprószył ogień na poduszce. Tragiczny finał pożaru DPS w Poznaniu

IMGW ogłosiło czerwony alarm. Upały to nie wszystko! Możliwe trąby powietrzne i powodzie błyskawiczne

Tragiczne informacje spłynęły do nas z województwa wielkopolskiego. Do dramatu doszło w środę rano w Domu Pomocy Społecznej ulicy Ugory. Po 7.30 strażacy dostali zgłoszenie o ogniu. - Jak wstępnie ustaliliśmy, doszło do nieszczęśliwego wypadku - mówi naszej dziennikarce Łukasz Paterski z policji w Poznaniu.

Zapalił papierosa, chwilę później już nie żył. Tragedia w Poznaniu

73-letni pensjonariusz poruszający się na wózku inwalidzkim postanowił zapalić papierosa. Niestety, zaprószył ogień na poduszce, na której siedział. Dalej zdarzenia potoczyły się bardzo szybko. Zapaliła się bowiem także odzież 73-latka. - W konsekwencji tego niestety mężczyzny nie udało się uratować - mówi "Super Expressowi". Paterski, który dodaje, że innym pensjonariuszom nic się nie stało, nie przeprowadzano także ewakuacji DPS. Rodzinie i bliskim zmarłego składamy wyrazy współczucia. Pod artykułem znajdziecie galerię ze zdjęciami z miejsca dramatu.

To kolejna tragedia z województwa wielkopolskiego, którą zmuszeni jesteśmy opisać w naszym serwisie. 6 lipca, grupka osób wypłynęła rowerem wodnym na środek jeziora w Skorzęcinie. Nagle 17-letnia Weronika postanowiła wskoczyć do wody bez kapoka. Niestety już nie wypłynęła na powierzchnię. Więcej na ten temat przeczytacie w tym materiale.

